В конце концов, во временно оккупированном Мелитополе довольно часто цветет "хлопок". В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или повреждения в районе этого города.

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В Мелитополе снова взрывы

Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров около 21 часа 50 минут написал, что в районе этого города снова зацвел "хлопок". Он подчеркнул, что все подробности все еще уточняется.

Горячий сезон для оккупантов продолжается и осенью. На Мелитопольщине продолжает расцветать "хлопок",

– подчеркнул он.

Федоров отметил, что взрывы слышали северяне Мелитополя, которые сообщали о звуках взрывов за самим городом. Российские, как всегда, умалчивают о взрывах в этом временно оккупированном городе, поэтому сейчас о количестве пострадавших или каких-либо повреждениях в Мелитополе – неизвестно.

В Мелитополь уже не впервые приходит "хлопок"