Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал 24 Каналу, что предательница это сделала, чтобы не принимать в гостях украинские силы сопротивления
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"Несколько дней назад к одной из квартальных наши силы сопротивления пришли в гости. И так пришли, что она испугалась, выехала в оккупированный Крым и боится возвращаться в Мелитополь", – рассказал Федоров.
По его словам, более 3 тысяч человек участвуют в организации фейковых выборов. Но на самом деле это небольшое число, потому что на временно оккупированной территории осталось более 300 тысяч человек.
Как проходят "выборы" в Мелитополе
Ранее Иван Федоров рассказал, что оккупанты ходят по домам людей и заставляют их голосовать. Как известно, вместе с квартальными ходят вооруженные "ополченцы".
Очевидно, что 99% наберет "Единая Россия". В списке из Мелитополя 60 кандидатов, по меньшей мере 28 из которых – неместные. Так враг пытается поставить на руководящие должности своих людей.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Как известно, 28 августа Силы обороны освободили Работино на Запорожье. Село может стать плацдармом для продвижения на Мелитополь – логистического и административного центра врага.
- Осознавая риски, оккупанты пытаются укрепиться. Они свозят на Запорожское направление технику и личный состав. Однако им это не поможет.
- Во враждебном тылу продолжается цветение "хлопка". Так, вечером 4 сентября произошли взрывы в районе Веселого, что в 50 километрах от Мелитополя.