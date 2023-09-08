Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал 24 Каналу, что предательница это сделала, чтобы не принимать в гостях украинские силы сопротивления

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"Несколько дней назад к одной из квартальных наши силы сопротивления пришли в гости. И так пришли, что она испугалась, выехала в оккупированный Крым и боится возвращаться в Мелитополь", – рассказал Федоров.

По его словам, более 3 тысяч человек участвуют в организации фейковых выборов. Но на самом деле это небольшое число, потому что на временно оккупированной территории осталось более 300 тысяч человек.

Как проходят "выборы" в Мелитополе

Ранее Иван Федоров рассказал, что оккупанты ходят по домам людей и заставляют их голосовать. Как известно, вместе с квартальными ходят вооруженные "ополченцы".

Очевидно, что 99% наберет "Единая Россия". В списке из Мелитополя 60 кандидатов, по меньшей мере 28 из которых – неместные. Так враг пытается поставить на руководящие должности своих людей.

Обратите внимание! Россия объявила 10 сентября "единственным днем голосования", однако решила растянуть этот процесс, чтобы охватить больше людей. Фактически ящик для бюллетеней начали носить еще с 31 августа.

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