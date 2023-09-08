Мер Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що зрадниця це зробила, щоб не приймати в гостях українські сили спротиву.

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"Декілька днів тому до однієї з квартальних наші сили спротиву прийшли в гості. І так прийшли, що вона злякалась, виїхала до окупованого Криму і боїться повертатись до Мелітополя", – розповів Федоров.

За його словами, понад 3 тисячі людей беруть участь в організації фейкових виборів. Але насправді це невелике число, тому що на тимчасово окупованій території залишилось понад 300 тисяч мешканців.

Як відбуваються "вибори" в Мелітополі

Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти ходять по домівках людей і змушують їх голосувати. Як відомо, разом з квартальними ходять озброєні "ополченці".

Очевидно, що 99% набере "Єдіная Расія". У списку з Мелітополя 60 кандидатів, щонайменше 28 з яких – немісцеві. Так ворог намагається поставити на керівні посади своїх людей.

Зверніть увагу! Росія оголосила 10 вересня "єдиним днем голосування", однак вирішила розтягнути цей процес, щоб охопити більше людей. Фактично скриньку для бюлетенів почали носити ще з 31 серпня.

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