Мер Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що зрадниця це зробила, щоб не приймати в гостях українські сили спротиву.

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"Декілька днів тому до однієї з квартальних наші сили спротиву прийшли в гості. І так прийшли, що вона злякалась, виїхала до окупованого Криму і боїться повертатись до Мелітополя", – розповів Федоров.

За його словами, понад 3 тисячі людей беруть участь в організації фейкових виборів. Але насправді це невелике число, тому що на тимчасово окупованій території залишилось понад 300 тисяч мешканців.

Як відбуваються "вибори" в Мелітополі

Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти ходять по домівках людей і змушують їх голосувати. Як відомо, разом з квартальними ходять озброєні "ополченці".

Очевидно, що 99% набере "Єдіная Расія". У списку з Мелітополя 60 кандидатів, щонайменше 28 з яких – немісцеві. Так ворог намагається поставити на керівні посади своїх людей.

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