Мер Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що зрадниця це зробила, щоб не приймати в гостях українські сили спротиву.
До теми Привезли навіть кандидатів, – Федоров розповів, як росіяни проводять псевдовибори в Мелітополі
"Декілька днів тому до однієї з квартальних наші сили спротиву прийшли в гості. І так прийшли, що вона злякалась, виїхала до окупованого Криму і боїться повертатись до Мелітополя", – розповів Федоров.
За його словами, понад 3 тисячі людей беруть участь в організації фейкових виборів. Але насправді це невелике число, тому що на тимчасово окупованій території залишилось понад 300 тисяч мешканців.
Як відбуваються "вибори" в Мелітополі
Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти ходять по домівках людей і змушують їх голосувати. Як відомо, разом з квартальними ходять озброєні "ополченці".
Очевидно, що 99% набере "Єдіная Расія". У списку з Мелітополя 60 кандидатів, щонайменше 28 з яких – немісцеві. Так ворог намагається поставити на керівні посади своїх людей.
Що відбувається в Мелітополі: останні новини
- Як відомо, 28 серпня Сили оборони звільнили Роботине на Запоріжжі. Село може стати плацдармом для просування на Мелітополь – логістичного та адміністративного центру ворога.
- Усвідомлюючи ризики, окупанти намагаються укріпитись. Вони звозять на Запорізький напрямок техніку та особовий склад. Однак їм це не допоможе.
- У ворожому тилу триває цвітіння "бавовни". Так, ввечері 4 вересня стались вибухи в районі Веселого, що за 50 кілометрів від Мелітополя.