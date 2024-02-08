Проспект Воздушных сил: Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект

Киевсовет на заседании 9 февраля принял решение о переименовании Воздухофлотского проспекта. Отныне это проспект Воздушных сил.

Разговоры о переименовании шли давно, а за соответствующее решение выступали Генштаб и ГУР. И вот наконец столица избавилась от старого названия.

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Переименование проспекта

Киевсовет на заседании в рамках дерусификации 8 января принял решение о переименовании ряда столичных улиц и проспектов. Отмечается, что часть из них теперь будет называться именами павших героев и будет связана с Вооруженными Силами.

В частности, изменения коснулись и Воздухофлотского проспекта – теперь это проспект Воздушных сил. За соответствующее решение проголосовали 88 депутатов.

С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине,

– сообщил Кличко.

Отмечается, что за такое название выступали киевляне, а также руководство Генштаба, ГУР и военные. От них было прямое обращение, а вопрос переименования этого проспекта обсуждали уже долго. Одним из вариантов переименования также было изменение названия на Воздухофлотский проспект или на проспект Европейского Союза, но эти предложения не поддержали.

На соответствующее решение уже отреагировал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Карты Google говорят, что наслаждаться прогулкой по проспекту Воздушных Сил можно более часа. Спасибо всем киевлянам, депутатскому корпусу и лично Виталию Кличко за доверие и уважение к нашим защитникам неба,

– написал он.

В общем, с начала полномасштабного вторжения, в Киеве переименовали уже 353 улицы. Кроме того, были переименованы несколько парков и 2 станции столичного метро.

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