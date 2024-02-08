Розмови про перейменування точилися давно, а за відповідне рішення виступали Генштаб та ГУР. І ось нарешті столиця позбулася старої назви.

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Перейменування проспекту

Київрада на засіданні у рамках дерусифікації 8 січня ухвалила рішення про перейменування низки столичних вулиць та проспектів. Зазначається, що частина з них тепер називатиметься іменами полеглих героїв та буде пов’язана зі Збройними силами.

Зокрема, зміни торкнулися й Повітрофлотського проспекту – тепер це проспект Повітряних Сил. За відповідне рішення проголосували 88 депутатів.

Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні,

– повідомив Кличко.

Зазначається, що за таку назву виступали кияни, а також керівництво Генштабу, ГУР й військові. Від них було пряме звернення, а питання перейменування цього проспекту обговорювали вже довго. Одним з варіантів перейменування також була зміна назви на Повітрянофлотський проспект або ж на проспект Європейського Союзу, але ці пропозиції не підтримали.

На відповідне рішення вже відреагував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Карти Google кажуть, що насолоджуватись прогулянкою проспектом Повітряних Сил можна більш ніж годину. Дякую усім киянам, депутатському корпусу та особисто Віталію Кличку за довіру та повагу до наших захисників неба,

– написав він.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, в Києві перейменували вже 353 вулиці. Окрім того, були перейменовані кілька парків та 2 станції столичного метро.

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