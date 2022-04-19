Простились с погибшими саперами, подорвавшимися во время разминирования кассет на Харьковщине

16 апреля 2022 года произошла страшная трагедия – во время выполнения служебного долга погибли трое саперов из личного состава Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня состоялось прощание с героями. Провести лучших пиротехников страны собрались родные, друзья и коллеги.

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Что известно о погибших героях

Среди саперов, пожертвовавших своей жизнью ради безопасности других, были:

Майор службы гражданской защиты Кошурко Андрей Васильевич . Родился в 1991 году в городе Дубровица Ровненской области. Возглавлял часть гуманитарного разминирования;

. Родился в 1991 году в городе Дубровица Ровненской области. Возглавлял часть гуманитарного разминирования; Прапорщик службы гражданской защиты Герасимов Олег Васильевич . Родился 15 марта 1972 года в городе Мерефа Харьковской области. Был водителем-сапером отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования.

. Родился 15 марта 1972 года в городе Мерефа Харьковской области. Был водителем-сапером отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования. Старший прапорщик службы гражданской защиты Стадник Юрий Владимирович. Родился 12 апреля 1980 года в селе Павловское Карасуского района Костанайской области. Водитель-сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования.

Как прошло прощание с саперами, которые подорвались во время разминирования кассет / Фото Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Сегодня личный состав Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в глубоком почтении склонил головы перед Героями-Пиротехниками ГСЧС, которые погибли, выполняя свой служебный долг,

– отметили коллеги.

Для тех, кто может помочь финансово семьям погибших добавляем номера карточек:

5168757407543885 – Герасимова Людмила Михайловна (жена);

4149499391339395 – Стадник Лариса Николаевна (жена);

4149499390340279 – Кошурко Елена Сергеевна (жена).

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