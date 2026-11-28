Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов провел параллель между преступлениями советской власти против украинцев и нынешней политикой России. Он подчеркнул, что Москва унаследовала ненависть к Украине и вновь пытается уничтожить украинский народ.

Об этом глава государства заявил в обращении от 28 ноября, которое он опубликовал на своем телеграм-канале.

Какие голодоморы пережили украинцы?

Зеленский напомнил, что украинцы пережили три масштабные волны голода: в 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годах. Самым страшным из них президент назвал Голодомор-геноцид 1932–1933 годов.

По его словам, тоталитарная система целенаправленно обрекла на голодную смерть миллионы невинных украинцев – детей, женщин и мужчин.

Вспоминать об этом больно. Простить невозможно. И вообще не существует слов, в которые можно было бы вложить трагедию боли и мучений, которые украинцы были вынуждены пережить,

– сказал президент.

Как проходила церемония почтения памяти жертв Голодомора / Фото Офиса Президента

Что Зеленский сказал о современной политике России?

Президент заявил, что стремление уничтожить украинский народ, которое было присуще советской тоталитарной системе, унаследовала Москва. По его словам, Россия вновь пытается стереть Украину и украинцев с лица земли, применяя жестокие методы.

Зеленский подчеркнул, что на украинских землях, куда приходит Россия, не остается жизни. Он также заявил, что Россия не изменилась и продолжает нести смерть, разрушение и опасность для Украины и Европы.

Мы снова противостоим кремлевским чудовищам, снова защищаемся от России, которая абсолютно не изменилась и несет в Украину и Европу смерть, бедствие, тотальную ненависть и опасность всем свободным народам,

– сказал глава государства.

Он призвал украинцев быть едиными в борьбе против российской агрессии.

Когда зажигают свечи памяти жертв Голодоморов?

Зеленский напомнил о традиции почтения памяти погибших во время голодоморов. 28 ноября в 16:00 украинцев призвали зажечь свечи памяти в окнах своих домов.

Президент подчеркнул, что память о невинных жертвах не должна угаснуть, а правду о преступлениях тоталитарного режима нельзя скрыть.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, как создавался Голодомор и что видели иностранцы в опустевших украинских селах.