Просто чайник: в России назвали несуразную причину пожара в здании минобороны

В России идет сезон пожаров. На этот раз пылало в Москве – прямо в здании минобороны. "Виновника" уже нашли. Им оказался чайник.

Пожары в России случаются почти каждый день. Озвученные причины каждый день становятся все более абсурдными. РосСМИ сообщили, что пламя у минобороны России спровоцировал чайник-диверсант, сообщает 24 Канал.

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Этот гениальный чайник вспыхнул и по версии минобороны страны-террористки устроил мощный пожар. Горело мощно: на опубликованных кадрах виден черный столб дыма, поднимающийся над зданием.

Чайник настолько разгулялся, что пожару присвоили второй уровень. Сообщают, что пламя уже потушили. Информации о прострадавших пока нет.

Ранее, комментируя пожар, в России заявили, что причиной огня стали якобы "аварийный режим электросети".

Интересно, что пожары в этом здании – не в первый раз. После начала войны России с Украиной минобороны уже пылало. В 2016 году произошел масштабный пожар. Тогда отмечали, что "вспышка" произошла в технических помещениях соседнего корпуса.

Сезон пожаров в России продолжается. Если уже есть чайники-диверсанты, скоро можем ожидать новостей о телевизоре-убийце.