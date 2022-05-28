Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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Он подчеркнул, что нужно хотя бы 6 тысяч человек, чтобы разминировать территории после оккупантов.

Андрусов говорит, что еще неизвестно до конца, какая ситуация с этим на Донбассе. По его словам, в Новотошковцах просто кошмар, там не осталось ничего живого.

Ведь там идут длительные и тяжелые бои именно за этот населенный пункт. Там уже ничего не осталось. Мне страшно вообразить, сколько снарядов туда выпустили россияне,

– подчеркнул советник главы МВД.

Андрусов заметил, что некоторые территории вообще будут просто непригодны для жизни.

"Когда мы говорим. что вернемся, то на самом же деле в некоторых регионах жить будет просто невозможно . И чтобы там полностью провести разминирование, это нужно не мало времени и помощи", - подчеркнул он.

Советник главы МВД добавил, что есть еще много растяжек и неразорвавшихся снарядов. Например, в Харьковской области кафиры забросали мины замедленного действия, которые подорвались через сутки. Они имеют таймер и через время взрываются.

"На сегодняшний день уже известно о по меньшей мере 22 таких несчастных случаях , которые произошли с гражданскими людьми. Эти люди взорвались на минах", - рассказал он.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:



Какая ситуация на фронте: новости 28 мая

Враг продолжает активное наступление на Донецком направлении . По позициям украинских военных постоянно открывают огонь.

Продолжают штурмовать и Луганщину . Наступали русские военные на Северодонецк, Осколоновку и Тошкивку. Однако им не удалось реализовать свои планы.

На Харьковском направлении захватчики не пытались наступать. Однако они продолжают обстреливать гражданские районы и дистанционно минируют территорию.

Вооруженные Силы Украины, как отметили в Генштабе, наступали на Юге . Следовательно, кафиры перешли в оборону на невыгодных рубежах и понесли немалые потери.

По словам командующего Силами обороны, украинские защитники укрепляют оборонные рубежи на двух направлениях – Харьковском и Запорожском.

В то же время в Луганской и Донецкой областях оккупанты продолжают наращивать силы . Они пытаются выполнить свою задачу и попытаться оцепить наши войска.

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что в Беларуси дивизион "Искандер-М" переместили поближе к границе с Украиной. Угроза ракетных ударов остается и дальше.

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