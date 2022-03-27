Просто выжженная земля, – Зеленский о Мариуполе и других украинских городах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях преступлений российских захватчиков. В частности, он вспомнил о Мариуполе и других городах.
Глава государства рассказал об этом в интервью российским оппозиционным СМИ.
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Президент Украины рассказал о разрушенных городах
Зеленский заявил, что в результате россияне разрушили Мариуполь, Волноваху, как и городки под Киевом.
Все города возле столичных городов – это, как правило, небольшие городки. Но там все живут, дачи загородные, а также местное население тоже. Этого нет. Выжженная земля. Просто выжженная земля. Абсолютно,
– сообщил Зеленский.
В частности, президент рассказал, что в полумиллионном Мариуполе 90% построек уже нет, их просто уничтожили. Он подчеркнул, что захватчики просто уходят и уничтожают все.
Я даже не знаю, к кому так русская армия относилась. Никогда. Я не видел,
– сказал президент Украины.
Зеленский в этом контексте упомянул о войне России в Чечне. По его словам, он тогда был совсем молодым человеком и не очень помнит времена, когда происходила война в Чечне, так что глубоко не помнит всех кадров. Однако он подчеркнул, что там "страшно было", но эти объемы не сравнимы.
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