Сообщество, которое спасает: как работает образовательный проект для поддержки семей военных "Близкие"

Образовательный проект пока действует офлайн в Киеве и Львове и ориентирован на тех, чьи родные сейчас защищают Украину на фронте. Инициатива активно развивается и вскоре охватит еще больше участников.

Основательница образовательного проекта "Близкие" Марина Батуринец в эфире 24 Канала рассказала, что команда ориентируется на запросы, которые получает от семей военнослужащих. Они также следят за актуальными исследованиями и потребностями государства. На пересечении этих запросов формируют новые образовательные программы.

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Участники могут овладеть новыми профессиями

За 2024 год проект получил почти 2000 заявок. Более 600 человек уже прошли обучение или получили помощь. В этом году количество программ будет расти.

Мы работаем в офлайн-формате, поэтому наши группы – это не тысячи людей одновременно. Мы проводим мастер-классы, творческие занятия – часто на 10 – 15 человек, чтобы каждому уделить внимание. Для этого нужно организовывать много занятий, чтобы охватить всех, кто подал заявки,

– сказала Марина Батуринец.

Она объяснила, что уже реализовано более 10 курсов. Среди направлений – креативные специальности и профессии, связанные с физической активностью. Например, курсы шитья, PR-менеджмента или управления командами.

Кроме того, проводят воркшопы и лекции по хард- и софт-скиллам. Хард-скиллы – это профессиональные навыки, которые дополняют профессиональную подготовку. Софт-скиллы – это навыки трудоустройства: как пройти собеседование, создать резюме, успешно искать работу.

Есть курсы английского языка с партнерами Green Forest. Во Львове постоянно работают три группы, еще несколько – в Киеве. После завершения одного курса – набираем новую группу. Также во Львове есть занятия по йоге, в Киеве – по стретчингу. Это помогает поддерживать ментальное и физическое здоровье. В Киеве и Львове ежемесячно проводим книжные клубы – читаем новую книгу вместе,

– сказала Батуринец.

Она отметила, что проект начался с работы именно с семьями военных, а не с ветеранами, поскольку демобилизация пока отсутствует.

Ветераны приходят с близкими

Многие ветераны нуждаются сначала в реабилитации – как физической, так и психологической. Поэтому к участию в проекте они приобщаются уже после этого этапа – обычно примерно через год после возвращения с фронта, часто вместе с близкими.

У нас популярная ситуация, когда жена, мать или сестра посещает наши мероприятия, а затем приводит ветерана. Часто он приходит с кем-то из родных, и это логично: им важно проводить время вместе, а еще – помочь друг другу лучше запомнить материал. Иногда военные, которые находятся в отпуске, посещают наши занятия вместе с родственниками,

– сказала Батуринец.

Она добавила, что пространство "Близкие"– это место, где все разговаривают на одном языке. В повседневной жизни бывают болезненные ситуации. Например, когда человек заходит в кафе, а ему говорят: "Бариста не может подойти, потому что у входа стоит ТЦК", а этот человек уже четвертый год ждет своего близкого человека с войны.

Подобное может испортить настроение на весь день. Поэтому "Близкие" – это пространство, где можно открыто говорить о своих переживаниях и получить искреннюю поддержку. Достаточно сказать: "Мой близкий человек на Покровском направлении" – и тебя мгновенно поймут.

Когда человек в кругу своих – стресс снижается, возникает мотивация учиться, заниматься творчеством, развиваться. Часто семьи готовятся к возвращению военных – и хотят быть готовыми: найти новую работу, освоить новое дело. Бывает, что после мастер-классов девушки продают свои изделия за донаты в соцсетях и отправляют деньги военным. Все это работает как единая экосистема, – сказала основательница проекта.

Она также подчеркнула, что когда ветераны вернутся к гражданской жизни, это пространство не будет для них чужим – ведь все это время он занимался их родными. Это имеет большое значение для военных: когда близкие звонят после мероприятий, рассказывают об эмоциях, новые знакомства, навыки – это поднимает боевой дух. Потому что семьи – в безопасности, в кругу поддержки и развития.