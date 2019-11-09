Протаранил такси, пострадал ребенок: автомобиль полиции совершил ДТП в Киеве

Авария с полицейским автомобилем и такси произошла вечером 9 ноября в Шевченковском районе Киева. Машина полиции протаранила такси. Уже известно, что пострадал ребенок, который в этом такси находился в момент ДТП.

Детали аварии сообщили порталы "Киев Оперативный" и "Стражи.Эспрессо".

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Свидетели ДТП рассказали, что полицейский автомобиль Renault ехал через перекресток на красный сигнал светофора (проблесковые маячки якобы были включены, в отличие от сирены) и протаранил бок такси марки Audi. Водитель пострадавшего такси сказал, что не заметил авто полиции из-за забора, расположенного рядом.

Видео с места событий от "Киев Оперативный":

В Renault ехали двое полицейских, женщина и мужчина (кто из них был за рулем - пока не известно). От удара женщина вылетела из автомобиля на дорогу. Она и пассажиры такси (женщина с ребенком - девочкой школьного возраста) сейчас в больнице, их забрала "скорая".

Фото с места ДТП от "Стражи.Эспрессо":

Мужчина-полицейский и водитель такси получили помощь врачей на месте, но от госпитализации отказались.

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