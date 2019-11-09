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      Протаранил такси, пострадал ребенок: автомобиль полиции совершил ДТП в Киеве

      17 Читати новину українською
      ДТП в Киеве с полицейским автомобилем
      ДТП в Киеве с полицейским автомобилем / espreso.tv

      Авария с полицейским автомобилем и такси произошла вечером 9 ноября в Шевченковском районе Киева. Машина полиции протаранила такси. Уже известно, что пострадал ребенок, который в этом такси находился в момент ДТП.

      Детали аварии сообщили порталы "Киев Оперативный" и "Стражи.Эспрессо".

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      Свидетели ДТП рассказали, что полицейский автомобиль Renault ехал через перекресток на красный сигнал светофора (проблесковые маячки якобы были включены, в отличие от сирены) и протаранил бок такси марки Audi. Водитель пострадавшего такси сказал, что не заметил авто полиции из-за забора, расположенного рядом.

      Видео с места событий от "Киев Оперативный":

      В Renault ехали двое полицейских, женщина и мужчина (кто из них был за рулем - пока не известно). От удара женщина вылетела из автомобиля на дорогу. Она и пассажиры такси (женщина с ребенком - девочкой школьного возраста) сейчас в больнице, их забрала "скорая".

      Фото с места ДТП от "Стражи.Эспрессо":

       

       

      Мужчина-полицейский и водитель такси получили помощь врачей на месте, но от госпитализации отказались.

      Новости на 24 канале об авариях и ДТП читайте по вот этой ссылке.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Постраждалі Полиция Аварии и ДТП Новости Киева
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