В Грузии протестовали против закона, написанного "под диктовку Москвы": хронология

О акции протеста в Грузии рассказывает 24 Канал. Мы попытались воспроизвести события вечера 7 марта и части ночи 8 марта. Сразу же оговоримся, что время приблизительно с учетом упоминаний определенных событий в СМИ.
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Происшествия 7 марта 16:09.
Стало известно, что в Грузии напряжение начало нарастать еще днем 7 марта. Журналисты сообщили, что во время пленарного заседания планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, и о так называемых иноагентах. Заметим, что подобное уже действует на территории России. 16:21.
Депутат от "Народного движения" Хатия Деканоидзе призвала общество объединиться и протестовать против законопроекта.
Мы будем здесь, максимально будем препятствовать принятию этого законопроекта, но все вместе, как никогда раньше – сила в единстве. Мы ждем всех, потому что очень важно, чтобы у них не получилось,17:23.
– подчеркнула она.
Стало известно, что участники акции протеста, которая проходила параллельно вблизи парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза. Они также скандировали: "Рабы" и "Нет российскому закону".19:04.
Из-за акции протеста перекрыли проспект Шота Руставели, где, собственно, и расположен парламент. К ней присоединились как рядовые граждане страны, так и представители политических партий. Они продолжили выступать против законопроекта и отмечали, что он угрожает евроинтеграции Грузии.19:32.
Между тем МВД страны обратилось к организаторам акции. Их просят не допускать призывов к насилию, а также обеспечить все для того, чтобы акция была мирной.20:23.
В первом чтении парламент поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Свои голоса "За" отдали 76 депутатов, а "Против" – 13.20:26.
Практически сразу же возле парламента вспыхнула первая стычка между полицией и участниками акции. Случилось это после призыва лидеров переместиться ко всем трем входам в здание. Правоохранители делали все, чтобы участники акции не могли подойти.
20:34.
Безоружные грузины мужественно отстаивают свою свободу / Фото из соцсетей
К территории, расположенной вблизи парламента, подогнали спецназ. Он был замечен на улице Читадзе, где и вспыхнуло противостояние между полицией и участниками акции.20:42.
Известно, что правоохранители использовали слезоточивый газ против участников акции. Кроме того, на территории стоит водомет.20:54.
Правоохранители призвали грузин разойтись. Более того, угрожали им "применением мер, предусмотренных законом, для наведения общественного порядка".21:00.
Стало известно, что спецназ снова использовал слезоточивый газ.21:06.
Между тем, беспокойно и в самом парламенте. У кабинета главы законодательного органа Шалвы Папуашвили собрались политики. Они требуют встреч с ним. В частности, оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.
21:14.
Грузины развернули флаги Грузии и ЕС / Фото "Радио Свобода"
В МВД продолжили оправдывать преступные действия. Правоохранители отметили, что акция возле парламента приобрела насильственный характер. Мол, если участники будут опираться, полиция применит пропорциональную силу, в том числе специальные средства. Потом так и случилось.21:18.
Участников акции протеста правоохранители пытались разогнать с помощью водомета.21:35.
Поступила информация о пострадавших в результате использования правоохранителями слезоточивого газа. Им помощь оказывали мобилизованные на место бригады скорой помощи. Тогда же стало известно, что ни один участник акции не госпитализирован.21:40.
Спецназ принялся за активный разгон участников акции. Снова используют водометы.
21:44.
Людей разгоняют водометами / Фото из соцсетей
Организаторы акции призвали участников отойти от парламента и собраться на площади Республики.21:51.
Между тем, стало известно, что возле парламента правоохранители задержали нескольких участников акции. В тот момент они продолжали использовать водометы и слезоточивый газ.22:14.
Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все запланированные в ООН встречи. Несмотря на свой визит в США, она решила обратиться к населению страны.
Саломе Зурабишвили обратилась к грузинам и всему мировому сообществу.
Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы,
– подчеркнула она.
Президент подчеркнула, что "с первого дня я сказала, что наложу вето, и наложу вето".
Участники акции штурмуют парламент: смотрите видео
22:27.
В МВД заявили на то, что пострадали несколько правоохранителей, а также повреждения получила техника и оборудование.23:04.
Стало известно, что возле парламента яйцом бросили в Леван Иоселиане. Участники акции назвали его "рабом". Известно, что оно попало омбудсмену в голову.23:25.
Ситуация вблизи парламента снова стала напряженной. Спецназ продолжил разгонять участников акции с помощью водометов. Они не расходились, хоть их и призывали правоохранители.
Правоохранители разгоняют протестующих: смотрите видео
23:59.
Улицу Читадзе спецназ освободил от участников акции протеста. Известно, что правоохранители задержали несколько человек.
Происшествия 8 марта 00:52.
На ситуацию отреагировал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он осудил подавление протестов и отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией. Более того, имеет инструмент, который поможет привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Он таким образом намекнул, что на причастных к подавлению протестов могут быть наложены санкции.
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01:12.
Известно, что участники акции протеста после разгона водометом вернулись под здание парламента.01:28.
Туда же отправился спецназ, чтобы продлить разгон мирных участников акции.01:38.
Спецназ двигался с площади Свободы и боковой улицы возле парламента. Таким образом, пытались окружить участников акции и отогнать их от здания. Для этого в который раз использовали слезоточивый газ и водометы.01:56.
Стало известно, что возле парламента правоохранители задержали еще несколько участников акции протеста.02:18.
Поступила информация, что спецназ полностью занял прилегающую к парламенту территорию. 02:27.
В МВД подтвердили, что задержали Зураба Джапаридзе. По данным журналистов, лидера партии "Горчи – больше свободы" выхватили из толпы и избили. 08:14.
Стало известно о том, что оппозиция объявила о новой акции протеста в Тбилиси. Ее планируют начать в 15:00 возле парламента на проспекте Шота Руставели.