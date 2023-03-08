В Грузии протестовали против закона, написанного "под диктовку Москвы": хронология

В Грузии прошли акции протеста. Граждане и политики выступили против законопроекта об иноагентах, который явно протолкнула Россия. Рассказываем, что происходило.

О акции протеста в Грузии рассказывает 24 Канал. Мы попытались воспроизвести события вечера 7 марта и части ночи 8 марта. Сразу же оговоримся, что время приблизительно с учетом упоминаний определенных событий в СМИ.

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Происшествия 7 марта

Стало известно, что в Грузии напряжение начало нарастать еще днем 7 марта. Журналисты сообщили, что во время пленарного заседания планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, и о так называемых иноагентах. Заметим, что подобное уже действует на территории России.Депутат от "Народного движения" Хатия Деканоидзе призвала общество объединиться и протестовать против законопроекта.

Мы будем здесь, максимально будем препятствовать принятию этого законопроекта, но все вместе, как никогда раньше – сила в единстве. Мы ждем всех, потому что очень важно, чтобы у них не получилось,

– подчеркнула она.

Стало известно, что участники акции протеста, которая проходила параллельно вблизи парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза. Они также скандировали: "Рабы" и "Нет российскому закону".Из-за акции протеста перекрыли проспект Шота Руставели, где, собственно, и расположен парламент. К ней присоединились как рядовые граждане страны, так и представители политических партий. Они продолжили выступать против законопроекта и отмечали, что он угрожает евроинтеграции Грузии.Между тем МВД страны обратилось к организаторам акции. Их просят не допускать призывов к насилию, а также обеспечить все для того, чтобы акция была мирной.В первом чтении парламент поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Свои голоса "За" отдали 76 депутатов, а "Против" – 13.Практически сразу же возле парламента вспыхнула первая стычка между полицией и участниками акции. Случилось это после призыва лидеров переместиться ко всем трем входам в здание. Правоохранители делали все, чтобы участники акции не могли подойти.



Безоружные грузины мужественно отстаивают свою свободу / Фото из соцсетей

К территории, расположенной вблизи парламента, подогнали спецназ. Он был замечен на улице Читадзе, где и вспыхнуло противостояние между полицией и участниками акции.Известно, что правоохранители использовали слезоточивый газ против участников акции. Кроме того, на территории стоит водомет.Правоохранители призвали грузин разойтись. Более того, угрожали им "применением мер, предусмотренных законом, для наведения общественного порядка".Стало известно, что спецназ снова использовал слезоточивый газ.Между тем, беспокойно и в самом парламенте. У кабинета главы законодательного органа Шалвы Папуашвили собрались политики. Они требуют встреч с ним. В частности, оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.



Грузины развернули флаги Грузии и ЕС / Фото "Радио Свобода"

В МВД продолжили оправдывать преступные действия. Правоохранители отметили, что акция возле парламента приобрела насильственный характер. Мол, если участники будут опираться, полиция применит пропорциональную силу, в том числе специальные средства. Потом так и случилось.Участников акции протеста правоохранители пытались разогнать с помощью водомета.Поступила информация о пострадавших в результате использования правоохранителями слезоточивого газа. Им помощь оказывали мобилизованные на место бригады скорой помощи. Тогда же стало известно, что ни один участник акции не госпитализирован.Спецназ принялся за активный разгон участников акции. Снова используют водометы.



Людей разгоняют водометами / Фото из соцсетей

Организаторы акции призвали участников отойти от парламента и собраться на площади Республики.Между тем, стало известно, что возле парламента правоохранители задержали нескольких участников акции. В тот момент они продолжали использовать водометы и слезоточивый газ.Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все запланированные в ООН встречи. Несмотря на свой визит в США, она решила обратиться к населению страны.

Саломе Зурабишвили обратилась к грузинам и всему мировому сообществу.

Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы,

– подчеркнула она.

Президент подчеркнула, что "с первого дня я сказала, что наложу вето, и наложу вето".

Участники акции штурмуют парламент: смотрите видео

Правоохранители разгоняют протестующих: смотрите видео

Происшествия 8 марта

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