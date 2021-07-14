Протест силовиков-ветеранов перерос в штурм Верховной Рады: видео
Источник:24 канал
Под стенами парламента началась массовая акция протеста ветеранов силовых структур. Они требуют безотлагательного перерасчета пенсий.
Протестующие прибыли из разных регионов Украины и собрались возле Верховной Рады утром 14 июля. Между ними и полицейскими произошли столкновения.
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Участники акции хотели, чтобы к ним вышел спикер парламента Дмитрий Разумков. Этого не произошло поэтому они прорвали забор и прорвались к Раде.
На видео видно, как одного из правоохранителей потянули в толпу. Полиция диалога создала коридор и старается не пускать митингующих в здание парламента.
Протест силовиков-ветеранов под парламентом: смотрите видео 24 канала
Штурм прекратили, зато перекрыли Грушевского
Впоследствии часть протестующих отошли на улицу Грушевского в направлении отеля "Киев", где часто живут и останавливаются народные депутаты.
Что происходит под парламентом / Фото 24 канала (Артур Заенц)
По информации Интерфакс-Украины, ветераны силовых структур намерены пикетировать не только у парламента, но и под зданиями Кабмина и Офиса Президента.
Что этому предшествовало
- Ранее Владимир Зеленский обратился к Кабмину относительно пенсий военным пенсионерам. Он требовал принять меры для восстановления справедливости в выплатах. Мол, вопрос о соответствующей индексации до сих пор не урегулирован.
- Все из-за того, что изменения в закон об индексации доходов, принятые еще в 2017 году, были несовершенными. Из-за этого между новыми пенсиями и назначенными до 2018 года образовалась существенная разница.