Протест силовиков-ветеранов перерос в штурм Верховной Рады: видео

Под стенами парламента началась массовая акция протеста ветеранов силовых структур. Они требуют безотлагательного перерасчета пенсий.

Протестующие прибыли из разных регионов Украины и собрались возле Верховной Рады утром 14 июля. Между ними и полицейскими произошли столкновения.

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Участники акции хотели, чтобы к ним вышел спикер парламента Дмитрий Разумков. Этого не произошло поэтому они прорвали забор и прорвались к Раде.

На видео видно, как одного из правоохранителей потянули в толпу. Полиция диалога создала коридор и старается не пускать митингующих в здание парламента.

Протест силовиков-ветеранов под парламентом: смотрите видео 24 канала

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Впоследствии часть протестующих отошли на улицу Грушевского в направлении отеля "Киев", где часто живут и останавливаются народные депутаты.

Что происходит под парламентом / Фото 24 канала (Артур Заенц)

По информации Интерфакс-Украины, ветераны силовых структур намерены пикетировать не только у парламента, но и под зданиями Кабмина и Офиса Президента.

Что этому предшествовало