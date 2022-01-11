На протестах в Казахстане задержали около 10 тысяч человек

Число задержанных на массовых протестах в Казахстане возросло. Так, по состоянию на утро 11 января она составляет 9900 активистов.

Детали от правоохранителей о задержанных

Такое количество задержанных сообщили в казахском министерстве внутренних дел. О жертвах или пострадавших в ведомстве ничего не сказали.

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9900 человек задержали правоохранители,

– говорится в сообщении.

В МВД добавили, что полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли:

пистолет Макарова,

магазины к нему без патронов,

бронежилет,

пневматический пистолет "ТОЗ-35".

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В настоящее время неизвестно сколько людей погибли во время протестов. 9 января власти заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию опровергли . Мол, публикация статистики – это "техническая ошибка". Известно, что среди погибших есть дети из Алматы в возрасте 4 и 11 лет.

Полный текст публикации телеграм-канала "Казинформ":

МВД: 9900 человек задержаны правоохранителями

полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ-35".