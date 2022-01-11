На протестах в Казахстане задержали около 10 тысяч человек
Источник:телеграм-канал "Казинформ"
Число задержанных на массовых протестах в Казахстане возросло. Так, по состоянию на утро 11 января она составляет 9900 активистов.
Детали от правоохранителей о задержанных
Такое количество задержанных сообщили в казахском министерстве внутренних дел. О жертвах или пострадавших в ведомстве ничего не сказали.
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9900 человек задержали правоохранители,
– говорится в сообщении.
В МВД добавили, что полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли:
- пистолет Макарова,
- магазины к нему без патронов,
- бронежилет,
- пневматический пистолет "ТОЗ-35".
Главное о ситуации в Казахстане
- Из-за масштабных протестов в стране президент Касим Жомарт-Токаев обратился к странам ОДКБ. Казахские силовики отказывались стрелять в свой народ, поэтому открывать огонь позволили так называемым "миротворцам".
- Сам глава государства заявил, что протестующие – это "террористы", якобы пытавшиеся захватить государственную власть.
- По официальным данным, в Казахстане находятся более 2 тысяч "миротворцев".
- 11 января Токаев заявил, что их миссия "успешно завершилась". Поэтому через два дня войска ОДКБ начнут отход из страны. Продолжится этот процесс до 10 дней.
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Полный текст публикации телеграм-канала "Казинформ":
МВД: 9900 человек задержаны правоохранителями
полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ-35".