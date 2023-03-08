Протестующие в Грузии говорят, что полиция открыла огонь: есть первые ранения

Протестующие в Грузии вечером 8 марта заявили, что местная полиция открыла огонь. Они сообщают о первых раненых.

Грузинские СМИ сообщают о будто бы по меньшей мере 2 пострадавших: мужчине и девушке, информирует 24 Канал. Пишут, что на улицах слышны выстрелы.

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На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на земле. Ему пытаются оказать помощь. Пишут, что у пострадавшего – огнестрельное ранение. В то же время, официального подтверждения пока нет.

Полиция оттесняет протестующих слезоточивым газом. В сети пишут, что людей по одному вылавливают из толпы. Появляются жуткие сообщения о том, что полицейские натравили на протестующую собак.

Сообщают о первом пострадавшем с пулевым ранением: смотрите видео

Сообщается, что количество пострадавших возросло. Мужчину ранили ножом в ногу.

Протестующие выдвинули властям ультиматум

Вечером 8 марта протестующие выдвинули властям ультиматум и дали два часа для выполнения условий. Люди требовали, чтобы:

отозвали закон об иноагентах из парламента;

уволили всех протестующих, задержанных 7 марта.



Власть этого не сделала.