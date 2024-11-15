Массовые митинги в Абхазии: протестующие прорвались в здание парламента

В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются митинги против инвестиционного соглашения Сухуми с Москвой, которое планировали принять 15 ноября. Протестующие прорвались в здание парламента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Протесты в Абхазии 15 ноября

В сети отмечают, что протестующие устанавливают контроль за всем комплексом правительственных зданий самопровозглашенной республики Абхазия. Также пишут, что "часть силовых подразделений с народом".

Протестующие прорвались в здание парламента: смотрите видео

СМИ сообщают, что администрация "президента" готовит документ об отзыве из парламента инвестиционного соглашения с Россией.

Впрочем, протестующие заявили, что намерены оставаться в правительственном комплексе до отставки Аслана Бжания.

Протестующие уже в здании: смотрите видео

Краткая справка. Соглашение об инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией предоставляет российским фирмам право инвестировать в строительные проекты. "Правительство" рассматривает этот проект якобы как "стимул для местной экономики". Однако его противники считают договор сдачей интересов Абхазии.