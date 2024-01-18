Протесты охватят всю территорию России, – Юсов о ситуации в Башкирии
Уже несколько дней в России не утихают протесты. Так, в Башкортостане местные жители вышли на поддержку активиста, которого осудили на четыре года якобы за "экстремизм".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал 24 Каналу ситуацию в стране-агрессоре. По его мнению, протесты в Башкирии – только начало масштабного недовольства россиян.
К теме В Кремле сработали вдогонку, – Ступак о призыве Башкирии бросать войну в Украине
Протесты охватят всю территорию России
Представитель ГУР МО отметил, что события в Башкирии – это другие формы протеста, чем недовольство об отключении света или прорыве теплотрасс в зимний период. Это уже форма гражданского протеста. И причина – здесь задержания активиста Фаиля Алсынова, который озвучил как антивоенные тезисы, так и критику власти.Заметьте! В последнюю неделю Россия страдает от экстремальных морозов, а каждый час появляются новые известия об авариях. Очередные сто домов в Новосибирске оказались без тепла и света, а в домах возле Москвы разрывались трубы от низких температур.
Башкортостан вряд ли сможет изменить ситуацию без взаимодействия с другими субъектами России. Каждая из таких республик, каждое из таких автономных образований – это сложная территория с потенциальным стремлением к освобождению от российской колониальной зависимости.
Рано или поздно, такие формы протеста будут масштабироваться и охватят всю территорию России. А за что башкирам погибать? И казахам, и татарам, и самим россиянам, живущим в Башкирии. За что им погибать в Украине? Почему Путин и Герасимов придумали, что башкиры хотят погибнуть в битве за Марьинку или Мелитополь? Что у них общего с этими территориями и краем? Поэтому такие протесты вполне логичны. Хорошо, что такие проявления гражданского сознания появляются,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Главная информация о протестах в Башкирии
- В городе Баймак российской республики Башкортостан 15 января начались массовые протесты после оглашения приговора, вынесенного в местном районном суде гражданскому активисту Фаилу Алсынову.
- Так, 17 января на площади перед зданием суда собралось от тысячи человек (по другим данным – до 5 тысяч), которые пришли поддержать Алсынова. Они скандировали "Фаиль", "Свободу" и "Своих не сдаем". А силовики их избивали и задерживали.
- Против протестующих возле суда применили светошумовые гранаты. Одна граната даже взорвалась прямо под ногами одного из митингующих. Его увезли оттуда на машине. В здание суда приезжали медики и уже оказали помощь по меньшей мере 20 потерпевшим.
- Местные жители призывают воюющих в Украине мужчин возвращаться и защищать Башкирию. Потому что, по словам башкирки, пока они воюют за амбиции одного человека, то есть Владимира Путина, их народ избивают дубинками ОМОН и росгвардия.