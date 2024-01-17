В Кремле сработали вдогонку, – Ступак о призыве Башкирии бросать войну в Украине

Уже третьи сутки в Башкортостане не утихают протесты. Жители призывают покидать войну в Украине и возвращаться защищать "родину".

В Кремле сработали на опережение и "традиционными" тезисами ответили митингующим. Подробнее 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Как отреагировали в Кремле

В российских телеграм-каналах распространяется видеоролик, на котором неизвестная башкирка призывает всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и возвратиться для защиты своего народа. Женщина заявила, что пока россияне воюют за амбиции одного человека, их народ избивают дубинками.

В Кремле сразу догадались, что нужно делать и сработали вдогонку, заставив мужчин в балаклавах и с автоматами записать видео. Они начали рассказывать, что борются с нацизмом, пока внутри кто-то разваливает страну. Также сказали, что победят, а когда вернутся дадут всем "по трусам",

– подчеркнул Иван Ступак.

Обращение башкирки к российским мужчинам

Напомним, митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсинова, которого обвиняют в якобы "разжигании межнациональной розни". На протест собралось около 5 тысяч человек.

События в Башкирии напоминают бывшую Румынию

По словам экс-сотрудника СБУ, протест в Башкирии хаотичен и не многочисленный. Поэтому не стоит надеяться, что путинский режим сразу разрушится. В таких тоталитарных режимах можно привести аналогию с Румынией во времена правления Николае Чаушеску.

Перед разрушением его режима у него был рейтинг 90%. И был он "гением" Карпат, "правителем" Дуная и кем только не был. Однако все началось с маленьких беспорядков в городе Тимишоара – полиция также выселяла какого-то активиста. Но пришли местные и стали ему в защиту. В Башкирии очень похоже. Мне хотелось бы, чтобы это был первый взрыв, разрушающий последнюю "кость домино",

– подчеркнул Ступак.

Что известно о протесте в Башкирии