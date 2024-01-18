Путин этого боится, – экс-сотрудник КГБ предположил, во что могут перерасти протесты в Башкирии

Несколько тысяч жителей Баймака в республике Башкортостан вышли на акцию протеста 15 – 17 января. Башкиров не устраивали принятые меры в отношении активиста Фаиля Алсынова, арестованного на 4 года.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России поделился предположением в эфире 24 Канала, что Владимир Путин боится того, во что могут перерасти протесты в Башкирии. Пока ситуация в Башкортостане регионального и национального характера, хотя имеет составляющие сепаратизма. Республика продемонстрировала, что в России нет регионального покоя – даже в такой глубинке жители могут организоваться и выходить на спонтанные митинги и защиту.

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Что пугает Путина в Башкирии

Бывший сотрудник СВР России рассказал, что задержанный Алсынов в 2020 году защищал шихан Куштау, являющегося уникальным древним холмом. Арест связывают с его выступлением на митинге против золотодобычи в прошлом году. Среди прочего он упоминал войну России против Украины. Кроме того, активист возглавлял движение, которое боролось за защиту башкирского языка и культуры, а также за независимость республики Башкортостан.

"Говорят, что к золотодобыче причастен даже Аркадий Ротенберг, близкий соратник Владимира Путина. Они использовали завезенных работников, в том числе из других регионов. Конечно, это создавало серьезное напряжение в Башкирии. Рабочим было безразлично, какое развитие будет иметь добыча природных ресурсов, поэтому они не придавали значения сохранению обстановки, в котором производились работы", – сказал экс-сотрудник КГБ России.

Одной местной правозащитной группировке удалось достичь справедливости и таким образом обрести популярность в народе. Жители Башкортостана – народ, начинавший свою деятельность не с антипутинского протеста. Они наоборот записывали многочисленные видео с просьбой к Владимиру Путину приехать и навести порядок в республике.

Предварительно известно, что против протестующих применили светошумовые гранаты, их избивали и задерживали. В частности, снаряд взорвался прямо под ногами одного из митингующих. Активиста увезли оттуда на машине. Также в здание суда приезжали медики и оказывали помощь по меньшей мере 20 потерпевшим.

В любом случае Путину во время избирательной кампании неприятны такие ситуации, когда их разогнали силовым путем. Хотя сначала все спокойно происходило, в частности после оглашения приговора Алсынову 16 января. Этот силовой разгон может породить новое недовольство. Такие вещи в Казахстане в 2022 году переросли в народную революцию, чего Путин очень сильно боится,

– резюмировал Сергей Жирнов.

Детали протеста в Башкирии: главное