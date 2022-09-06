После пророссийских протестов европейские политики будут еще больше помогать Украине, – политолог

На днях в нескольких странах Европы, в частности Чехии и Германии, прошли пророссийские митинги. Они были якобы антиправительственными, но не обошлось и без следа страны-агрессора.

Европейские политики осознают след россии

Эти акции возмутили не только украинцев, но и протестующих соотечественников. Впрочем, демократические европейские политики осознают, что именно происходит, откуда "растут ноги" и какими последствиями чревато вмешательство россии. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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Он объяснил, что процесс принятия политических решений и вообще политика в демократических государствах – это очень сложная сфера. Принимая любые решения, политики руководствуются не только общественным мнением. Не нужно забывать о работе специальных агентств и профессиональных специалистов, которые собирают информацию, анализируют ее и готовят варианты решения проблем и способы выхода из той или иной ситуации.

Как эти протесты скажутся на поддержке Украины Европой

То, что вы увидели в Европе, в некоторых городах – это то, что называется акламация. Есть ли в Европе люди, недовольные текущей социально-экономической, социально-политической ситуацией в их государствах? Безусловно, такие люди есть,

– констатировал политолог.

Гладких пояснил, что вопрос больше состоит в том, являются ли эти недовольные люди политически значимыми, есть ли политические силы, которые могут представлять интересы этих людей, и все ли они достаточно многочисленны для того, чтобы действительно побороться за власть. Политолог считает, что это пока не так.

"Это маргиналы. Картинка красивая, я думаю, что россияне именно этого и пытались достичь. Они сделали картинку, а по этой картинке европейцы поняли еще и месседж – это в их "заднем дворе" орудуют российские агенты влияния", – говорит он.

Эксперт убежден, что когда политики понимают, что речь идет о борьбе за власть, они быстро "трезвеют" и принимают определенные меры. Ведь никому не понравится, когда на его территории и в пределах его суверенитета кто-то начинает делать такие перфомансы, которые откровенно вредят.

На его взгляд, хотя требования протестующих не представляют сильной угрозы, потому что не очень масштабные, но все же заставляют политиков, которые сегодня находятся у власти, обеспокоиться. Это ставит перед ним вопрос – как действовать дальше?

Я не думаю, что это заставит их (политиков – 24 канал) отказаться от поддержки Украины, то есть сделать так, как этого ожидают россияне. Скорее всего, реакция будет диаметрально противоположной,

– считает Гладких.

Он убежден, что теперь европейские политики будут еще больше поддерживать Украину и будут еще более мотивированы помочь нам покончить с врагом.

Политолог Валентин Гладких объяснил, какое влияние будут иметь пророссийские акции в Европе: смотрите видео

Что известно о пророссийском митинге в Чехии

4 сентября на улицы Праги вышли 70 тысяч протестующих , требовавших уменьшения последствий энергетического кризиса. Как рассказал аналитик центра "Европейские ценности" в Праге в организации акции виден четкий российский след.

Глава Центра политических студий "Докрина" Ярослав Божко считает, что такие митинги хорошо демонстрируют – россия потеряла методы выигрыша в войне против Украины сугубо военным путем. Страна-агрессорка пытается повлиять на наших западных партнеров, чтобы они уменьшили или вообще прекратили поддержку Украины.

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