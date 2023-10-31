"Каждый четвертый выстрел в голову": Кадыров разрешил стрелять на поражение во время протестов

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки из-за рейса из Тель-Авива. Рамзан Кадыров беспокоится, что такие же протесты могут начаться и в Чечне, потому разрешил правоохранителям стрелять на поражение.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Кроме того, в сети сообщают, что 30 октября в Чечне якобы "остановили попытку провокации", передает 24 Канал.

Смотрите также Украина вдохновила, а Запад сделал: Путин нашел виновников еврейского погрома в Махачкале

Кадыров опасается антисемитских протестов в Чечне

Махачкалу 29 октября всколыхнули массовые погромы из-за того, что в аэропорту приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие выкрикивали антисемитские лозунги, везде разыскивали евреев и выступали в защиту палестинцев. Кадыров опасается, что подобные протесты могут начаться и в Чечне, поэтому позволил стражам порядка стрелять на поражение, если не получается их задержать.

Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или произведите три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона, – четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ,

– заявил Кадыров на совещании.

Он также заявил, что "нельзя подыгрывать врагам России и расшатывать ситуацию изнутри", поэтому о митингах не может быть и речи.

Кроме того, вечером 30 октября Кадыров сообщил, что в Чечне якобы "остановили попытку провокации". Впрочем, деталей по поводу инцидента он раскрывать не стал.



Кадыров сообщил, что протест пытались устроить и в Чечне / Скриншот

Антисемитские протесты – результат российской пропаганды

В МИД Украины заявили, что антисемитские высказывания и погромы в Махачкале – это результат российской пропаганды, которая десятилетиями сеяла ненависть к другим народам. Эти события также отражают глубоко укоренившийся в России антисемитизм.

Угрозы расправиться с евреями – следствие работы русской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями,

– заявил спикер МИД Олег Николенко.