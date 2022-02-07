Протесты дальнобойщиков в Канаде: в Оттаве ввели чрезвычайное положение

В столице Канады уже десять дней продолжаются масштабные протесты дальнобойщиков. Они начались в столице Оттаве, потому что водителям не понравилось, что у них требуют COVID-сертификаты.

Теперь требования расширились, участников больше. Местные власти и полиция заявили, что у них нехватает ресурсов для урегулирования ситуации. Так что в Оттаве пришлось вводить чрезвычайное положение.

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Десять дней протеста дальнобойщиков в Оттаве: какая сейчас ситуация

С 6 февраля в столице Канады Оттаве объявили режим чрезвычайного положения (state of emergency). На такой шаг власти пошли из-за антикарантинных протестов.

Дело в том, что в город чуть ли не со всей страны съехались дальнобойщики – они заблокировали много улиц и почти постоянно сигналят, создавая впечатляющий уровень шума.

Требование у сидящих там уже 10 дней людей главное одно – отменить обязательную вакцинацию против COVID-19. Впрочем, его не намерены выполнять. Напротив, местная полиция пообещала штрафовать каждого, кто будет оказывать участникам протестов любую "материальную помощь" (например, поставлять топливо).

Относительно введения режима ЧС – здесь не все однозначно: часть чиновников считают, что это ничего не даст, другие уверены, что так можно будет более оперативно реагировать на угрозы. Протестующие же заверили, что завершать акцию не собираются и ограничения властей как-нибудь обойдут.

Протесты дальнобойщиков в Канаде: когда и почему начались

Протесты вспыхнули в Канаде в конце января.

Несколько сотен грузовиков заняли центр Оттавы.

заняли центр Оттавы. Водители-трансграничники (которые ездят в США) требовали отмены обязательной вакцинации для себя.

Акцию назвали "Конвой Свободы".

Местная полиция уже заявила, что не располагает ресурсами для самостоятельного урегулирования ситуации.



Перекрыты несколько важных городских артерий, автомобили постоянно сигналят / Фото Radio-Canada

Так дальнобойщики в Оттаве блокируют улицы: видео из города

Тем временем в Украине:

В конце января митинговали ФЛП под Верховной Радой – против кассовых аппаратов.

А в начале февраля из-за скандала вокруг Могилянки протестовали студенты.

Больше о студенческом протесте – смотрите в видео