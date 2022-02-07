Тепер вимоги розширилися, учасників більше. Місцева влада та поліція заявили, що мають замало ресурсів для врегулювання ситуації. Тож в Оттаві довелося вводити надзвичайний стан.
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Десять днів протесту дальнобійників в Оттаві: яка зараз ситуація
Від 6 лютого у столиці Канади Оттаві оголосили режим надзвичайного стану (state of emergency). На такий крок влада пішла через антикарантинні протести.
Річ у тім, що до міста чи не з усієї країни з'їхалися дальнобійники – вони заблокували багато вулиць, і майже постійно сигналять, створюючи вражаючий рівень шуму.
Вимога у людей, які сидять там вже 10 днів, головно одна – скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Утім, її не мають наміру виконувати. Навпаки, місцева поліція пообіцяла штрафувати кожного, хто надаватиме учасникам протестів будь-яку "матеріальну допомогу" (наприклад, постачатиме пальне).
Щодо запровадження режиму НС – тут не всі однозначно: частина чиновників вважають, що це нічого не дасть, інші переконані, що так можна буде оперативніше реагувати на загрози. Протестувальники ж запевнили, що завершувати акцію не збираються та обмеження влади якось обійдуть.
Протести дальнобійників у Канаді: коли та чому почалися
- Протести спалахнули у Канаді наприкінці січня.
- Декілька сотень вантажівок зайняли центр Оттави.
- Водії-транскордонники (які їздять до США) вимагали скасування обов'язкової вакцинації для себе.
- Акцію назвали "Конвой Свободи".
- Місцева поліція вже заявила, що не має ресурсів для самостійного врегулювання ситуації.
Перекриті кілька важливих міських артерій, автомобілі постійно гудять / Фото Radio-Canada
Так дальнобійники в Оттаві блокують вулиці: відео з міста
Тим часом в Україні:
- Наприкінці січня мітингували ФОПи під Верховною Радою – проти касових апаратів.
- А на початку лютого через скандал навколо Могилянки протестували студенти.
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