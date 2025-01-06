"Polska dla polaków": почему антиукраинские акции поддержал кандидат в президенты и какова роль России

В Польше с наступлением нового 2025 года начались новые протесты фермеров (да, тех самых, которые блокировали украинскую границу). Точнее, фермеров и популистов, которые таким образом хотят заработать электоральные баллы на следующих выборах, а также угодить главному спонсору.

24 Канал объясняет и скорее напоминает природу тревожных процессов в соседней к нам и очень важной для продолжения сопротивления России стране.

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Как поляки снова протестовали и почему их поддержал кандидат в президенты

Протесты 2023 и 2024 годов имели большой резонанс в СМИ, а также скандальный характер, однако не имели главного – политического веса. Их в основном возглавляли откровенные маргиналы с "пророссийским душком". Это так называемая "Конфедерация", а также другие мелкие группки, где в банальные два клика легко гуглятся как связи с государством-агрессором, так и общая неадекватность.

Обратите внимание! "Конфедерация" не скрывает связей с Россией и ее агентами. В частности, лидер политсилы Януш Корвин-Микке встретился с назначенным российскими оккупантами "управителем" временно оккупированного Крыма Аксеновым.



А перехваченные волонтерами группы InformNapalm в 2017 году письма российских политтехнологов прямо указывают, что за формированием антиукраинских настроений в Польше стоит именно Кремль.



Сергей Аксенов и Януш Корвин-Микке (справа) / Фото росСМИ

Вся эта компания была довольно громкая, делала ставку на эксцентрику в виде обращений к Путину и преступного высыпания украинского зерна, однако не имела значительной поддержки польского общества. Точнее, имела, но еще в 2024-м году признавать это вменяемым полякам было стыдно.

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В 2025-м ситуация может в корне измениться. Потому что в настоящее время протесты обиженных фермеров (сейчас, кстати, к ним еще присоединились охотники) поддержал сам кандидат в президенты Польши от главной оппозиционной силы – "Право и Справедливости" (сокращенно ПиС). Да, речь о Кароле Навроцком – беспартийном директоре Института Национальной Памяти и новом фаворите Ярослава Качиньского.



Кароль Навроцкий во время протестов в Варшаве / Фото EPA

Господин Навроцкий 3 января 2025 года принял участие в протесте польских фермеров в Варшаве. Те собрались в количестве в несколько тысяч возле представительства Еврокомиссии, а дальше направились к Оперному театру, чтобы показать всю свою ярость и скепсис к ЕС. Там в это время происходили торжества по случаю старта польского председательства в ЕС. Того самого, куда не пригласили предыдущего председательствующего – господина Орбана – и он с горя (нет) поехал тайно отдыхать в Индию.

Среди тем, вызвавших наибольшее недовольство фермеров (и охотников), были:

экологическая политика ЕС (так называемый European Green Deal, предусматривающий усиление экологических требований к сельскохозяйственному производству);

свободная торговля между ЕС и странами южноамериканского экономического союза МЕРКОСУР;

импорт украинской агропродукции в Польшу;

уничтожение лесов (потому что должны же чем-то быть недовольны польские охотники);

"угасание польской экономики".

Как видим, третье требование фермеров, которые забыли, что получили от правительства немалые компенсации и субсидии, прямо касается Украины. Еще один лозунг протестантов, прозвучавший 3 января, – "Польша для поляков" также прямо касается Украины, ведь сейчас в Польше находятся более 1 миллиона украинцев и почти 800 тысяч, половина из которых мужчины, работают.

Справочно! МЕРКОСУР – созданный в 1991 году экономический союз стран Южной Америки. Странами участницами организации являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, а также как ассоциированные члены Гаяна, Эквадор, Колумбия, Перу, Суринам и Чили.

Поскольку гость Туска в оперном театре Варшавы, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, приехал и уехал, Брюссель – далеко, а страны-участницы МЕРКОСУР – еще дальше, то, как думаете, кого фермеры и их главари хотят сделать "козлами отпущения"? Конечно, того, кто сейчас не сможет ответить на "нож в спину", потому что должен воевать за сохранение собственного государства.



Протест фермеров в центре столицы / Фото Piotr Nowak / PAP

Как реагирует власть на антиевропейский демарш

Предыдущая крупная акция фермеров в Варшаве в марте прошлого года отметилась сожжением автопокрышек возле парламента и офиса премьера Туска, разливанием в центре Варшавы навоза, а также драками с полицией. Сейчас было значительно спокойнее, однако, потенциал к эскалации присутствует.

Главное, что кандидат от оппозиции Навроцкий это действо своим появлением благословил. И теперь он имеет потенциал перехватить адженду у "Конфедерации". Лидер этой антиукраинской политсилы Гжегож Браун также был на акции 3 января вместе с Навроцким.

Кроме Брауна "звездой" митинга 3 января был и хорошо известный украинцам Рафал Меклер, председатель люблинского отделения "Конфедерации" и один из организаторов блокады украинской границы, а еще разоблаченный агент влияния России.



Детальное расследование о нем и его взглядах делали коллеги из Zahid.net.

Было бы интересно узнать, согласен ли господин Навроцкий с заявлениями и предыдущими поступками господина Меклера.

Сейчас утвердительного ответа нет, но со стороны это выглядит как совместные действия. И если это не тревожный сигнал, то что же тогда?

Дональд Туск участие господина Навроцкого осудил и справедливо диагностировал это событие как антиевропейское, обратив внимание, что оно состоялось практически синхронно со стартом польского председательства в ЕС.

Когда мы вместе с Тшасковским и маршалом Головней открывали польское президентство, Навроцкий вместе с группой активистов вышел на демонстрацию под лозунгом Polexit. Вопрос простой и смертельно серьезный: вы хотите президента, который построит безопасную и сильную Европу, или такого, который вместе с Путиным и его союзниками разрушит ее?

– реакция Дональда Туска на участие Навроцкого в марше фермеров.

Навроцкий упреки отверг в формате "сам такой", однако сейчас есть все основания считать, что "фермерская тема" займет видное место в его президентской кампании.

Ответ Карела Навроцкого на критику Туска:

Я за Польшу в объединенной Европе. Сильная Польша, которая может остановить вредные для нас идеи ваших политических друзей, такие как миграционный пакт, соглашение с МЕРКОСУР или Green Deal. Вчера я был среди польских фермеров, которых подчиненные вам службы успокоили перед Сеймом в прошлом году. Относительно Путина – я его не знаю, но по фото предполагаю, что он ваш друг – поэтому скажите ему, что я тоже не боюсь его поисков.

Стоит ли ожидать в Польше антиукраинской травли

Выборы президента Польши, напомним, пройдут в мае 2025 года, а это значит, что есть все шансы увидеть традиционную эскалацию, что совершенно точно выйдет за пределы городов и продвинется в сторону границы с Украиной. А если Навроцкий "оседлает" эту тему, то стоит ждать не только блокировки, но и настоящей антиукраинской травли.

Этот господин является главой Института Памяти и является одним из ответственных за оживление "исторических войн" между Украиной и Польшей. Именно с его подачи поднялась волна борьбы поляков (а точнее – моральная паника) с надуманным запретом Украины на эксгумацию жертв Волынской трагедии.



Карел Навроцкий / Фото с X политика

Именно Навроцкий и его коллеги из ПиС уже который год выкручивают Украине руки, откровенно намекая на шантаж с потенциальным блокированием украинской интеграции в ЕС. Дошло и до того, что даже представителям действующей проевропейской власти пришлось подражать риторику оппозиции, чтобы угодить электорату.

Сейчас Навроцкий очевидно пытается добавить к этому и "конек", хорошо проработанный "Конфедерацией", и усилить свою историческую антиукраинскую карту еще и экономикой.

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Что остается делать его оппонентам? Демонстрировать собственную нормальность и подчеркивать ненормальность Навроцкого или разделить его адженду и уже соревноваться на ниве антиукраинства, как уже раньше соревновались за то, кто лучше запретит полякам аборты или качественнее будет шантажировать Украину блокированием вступления в ЕС?

Сейчас этот вопрос открыт, а ответ на него может существенно повлиять на отношения двух наций в 21 веке.