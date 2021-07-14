Побоище и слезоточивый газ: во Франции вспыхнули массовые протесты из-за COVID-паспортов – видео
Источник:Le Monde
На улицы нескольких французских городов вышли почти 8 тысяч человек. Они протестуют из-за санитарных пропусков в рестораны и COVID-паспортов.
Протесты вспыхнули после заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Он сказал, что ходить в общественные заведения могут только французы, у которых имеются санитарные пропуска.
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Также Макрон заверил, что вакцинация обязательна для определенного перечня профессий. Это возмутило граждан.
Люди требовали свободу
Протестующие кричали: "Свобода". Также люди выходили с плакатами, на которых была надпись: "Против диктатуры". Чтобы разогнать демонстрантов, полиция использовала слезоточивый газ.
Почти 8 тысяч протестующих
В полиции сообщили, что зафиксировали примерно 7800 протестующих, в частности:
- 1200 в Монпелье;
- 1000 в Марселе;
- 800 в Аннеси;
- 720 в Руане.
Протесты в других странах
- Из-за плохой борьбы властей с коронавирусом протесты вспыхнули на Кубе. Там люди недовольны медленными темпами вакцинации.
- В Грузии 12 июля начали протестовать из-за смерти оператора Лексо Лашкарави после избиения.
- Под Верховной Радой Украины 14 июля протестовали силовики-ветераны. Они назвали это "предупредительной акцией по перерасчету пенсий".