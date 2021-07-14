Побоище и слезоточивый газ: во Франции вспыхнули массовые протесты из-за COVID-паспортов – видео

На улицы нескольких французских городов вышли почти 8 тысяч человек. Они протестуют из-за санитарных пропусков в рестораны и COVID-паспортов.

Протесты вспыхнули после заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Он сказал, что ходить в общественные заведения могут только французы, у которых имеются санитарные пропуска.

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Также Макрон заверил, что вакцинация обязательна для определенного перечня профессий. Это возмутило граждан.

Люди требовали свободу

Протестующие кричали: "Свобода". Также люди выходили с плакатами, на которых была надпись: "Против диктатуры". Чтобы разогнать демонстрантов, полиция использовала слезоточивый газ.

Почти 8 тысяч протестующих

В полиции сообщили, что зафиксировали примерно 7800 протестующих, в частности:

1200 в Монпелье;

1000 в Марселе;

800 в Аннеси;

720 в Руане.

Протесты в других странах