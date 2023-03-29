Журналист-международник Алексей Бурлаков в эфире 24 Канала проанализировал общее и отличное в пикетах Франции и Израиля. По его словам, ничто не заставит президента Франции Эммануэля Макрона изменить свое решение.
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Ничто не заставит Макрона изменить свое решение
Бурлаков отметил, что общее в этих пикетах то, что они возникли из-за законопроекта. Но главное отличие в том, что французский лидер не собирается менять свое решение и сворачивать законопроект о пенсионной реформе.
Там меняют пенсионный возраст с 62 до 64. Во Франции есть статья в конституции, которая позволяет не принимать решения парламентом, а просто подписать его. Там люди сжигали эту статью в конституции, захватывали аэропорты. Но ничего не заставит Макрона изменить свое решение,
– сказал он.
Журналист-международник убежден, что в результате протестов во Франции не будет революции, свержения власти или гражданской войны. Он отметил, что президент Франции не скрывается и отвечает на все вопросы, которые ему задают.
Бурлаков о протестах во Франции и Израиле: смотрите видео
В Израиле более сложная ситуация
Алексей Бурлаков считает, что ситуация в Израиле более сложная. Там граждане заявили, что если власти будут продвигать законопроект о судебной реформе, то не будет работать вся система здравоохранения.
"Нетаньяху сказал: "Хорошо, мы замораживаем эту реформу, посмотрим, что будет дальше". Возможно, это тоже хитрость: "Сейчас заморозим, вы пойдете по домам, а мы потом будем дальше принимать. Мы его замораживаем как минимум до лета. Расходитесь, все же нормально, чего вы еще хотите?" – отметил журналист.
Протесты во Франции и Израиле: коротко
- 12 марта во Франции приняли пенсионную реформу, которая вызвавала волну возмущения. Свои голоса "За" соответствующее решение отдали 195 сенаторов, а "Против" было 112. Так что вскоре пенсионная реформа может стать законом. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста от 62 до 64 лет. Реформа предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться на три месяца каждый год до 2030 года.
- Во многих городах Франции в четверг, 16 марта, начались массовые митинги. Протесты начались из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которое правительство приняло без голосования в парламенте. Утром 17 марта издание BMF TV сообщило, что полиция арестовала 217 человек.
- В ходе очередной волны митингов 23 марта во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии. Возгорание экстренно ликвидировала пожарная бригада.
- В Израиле вспыхнули массовые протесты на фоне попыток правительства Беньямина Нетаньяху провести судебную реформу, которая уже вызвала шквал критики. Массовые беспорядки начались после того, как премьер-министр решил уволить министра обороны за критику этой реформы.
- Правительство Биньямина Нетаньяху решило провести реформу, которая предусматривает возможность отмены решений Верховного суда голосованием Кнессета, то есть парламента. Этот шаг правительство аргументирует попыткой положить конец судебному произволу. Однако критики реформы убеждают, что такие действия будут оказывать давление на судебную систему и подорвут ее независимость в целом.
- Протесты против судебной реформы охватили Тель-Авив и Иерусалим. В частности, в Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе и объявили митинг у штаба армии. В Иерусалиме митингующие решили протестовать у дома Нетаньяху. Между протестующими и правоохранителями возникли стычки.