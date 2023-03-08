Из Грузии пытаются сделать Россию: какова цель протестующих в Тбилиси

Вечером 7 марта в Грузии прошли массовые протесты. Люди возмутились из-за законопроекта об иноагентах, который явно проталкивает Россия. Но цель протестующих значительно больше.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, вероятнее всего, протестующим получится достичь отмены этого законопроекта. Тем более президент Грузии подчеркнула, что наложит на этот документ вето. Но цель протестов немного иная.

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Там протесты переросли в другое. Те лозунги, которые звучали на площади, они не об иностранных агентах, а о том, что Россия пытается сделать из Грузии. Как у меня пишут друзья из Грузии, либо у нас отныне будет Россия, либо не будет этого парламента. Цель – снести парламент,

– отметил Шейтельман.

Несмотря на это, непонятно, что дальше будут делать протестующие в случае успеха. Ведь все-таки парламент Грузии был законно избран.

Принятие закона перечеркнет евроинтеграцию Грузии

Как рассказал Шейтельман, местные жители уже называют партию "Грузинская мечта", которую контролирует Бидзина Иванишвили, "Российской мечтой".

Это уже сейчас основной нарратив, заключающийся в том, что это все Россия делает. Россия выпускает полицию на людей, пытается провести законы, чтобы закрыть демократию и помешать Грузии пойти в Европу,

– отметил Шейтельман.

Шейтельман прокомментировал массовые протесты в Грузии: смотрите видео

В Евросоюзе уже предупредили Грузию, что принятие закона об иностранных агентах будет иметь серьезные последствия для страны. По всей вероятности, так Тбилиси потеряет шанс стать кандидатом в члены Евросоюза.

Акции протеста в Грузии: коротко