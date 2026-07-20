Об этом в беседе с 24 Каналом сказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что эта ситуация имеет большой минус по сравнению с "картонными протестами", которые происходили летом 2025 года в связи с решением НАБУ и САП. В то же время он считает, что общество продемонстрировало, что не является пассивным и готово реагировать на определенные действия власти.

Могут ли кадровые решения приниматься во время протестов?

Пендзин считает, что в 2025 году на "картонные протесты" люди вышли в защиту институтов. Именно они обеспечивают движение Украины в Европейский Союз. И тогда европейские партнеры оказали мгновенную, чрезвычайно большую поддержку, потому что борьба за институты – это борьба за демократию.

То, что происходит сегодня, – это борьба за фамилию. В определенной степени эта фамилия олицетворяет надежды украинского народа на позитивные изменения в Министерстве обороны, в Вооруженных Силах. Но эта фамилия – не алгоритм принятия решения, не институт. И с этой точки зрения – это минус,

– уверен директор Экономического дискуссионного клуба.

Он отметил, что европейские партнеры не высказали никакой позиции. Были высказаны замечания, и это выводит сложившуюся проблему в совершенно иное русло.

"Кадровые решения не могут приниматься на площади, потому что за ними стоят гораздо более весомые аргументы, чем желания или нежелания людей, вышедших на протесты. Хотя сегодня украинское общество продемонстрировало, что не является пассивным и реагирует на определенные проблемы. Однако, когда речь идет о Революции Достоинства, тогда люди вышли за стратегический курс Украины. Там никто не обсуждал, подходит ли тот или иной чиновник на должность, которую он занимал, или нет", – отметил он.

Также экономист подчеркнул, что это был сигнал президенту о том, что нужно взглянуть глубже.

Считаю, что Федорова не вернут в Министерство обороны. Также снимут Сырского – я в этом убежден. Хотя главком внес достаточно большой вклад в победу,

– пояснил Олег Пендзин.

Он добавил, что благодаря Сырскому у нас состоялась большая Харьковская операция. Он – профессиональный военный, хотя вполне возможно, что живет по тем принципам, которые заложились во время его обучения еще в советское время. Поэтому в определенных моментах он не всегда быстро реагирует на происходящие изменения.

К каким последствиям приведут сегодняшние "картонные протесты": смотрите видео

Также продолжают лететь дроны на территорию России. То есть ничего принципиально в данной ситуации не меняется. Это свидетельствует, по его мнению, о том, что за Сырским стоит достаточно большое количество профессиональных военных, освоивших новейшие правила.

Он добавил, что сегодняшние события не являются катастрофическими, и в ближайшие дни этот вопрос будет решен.