Про це у розмові з 24 Каналом наголосив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, підкресливши, що ця ситуація має великий мінус порівняно з "картонковими протестами", які відбувалися влітку 2025 року щодо рішення НАБУ і САП. Водночас він вважає, що суспільство продемонструвало, що не є пасивним і готове реагувати на певні дії влади.

Чи можуть кадрові рішення ухвалюватися під час протестів?

Пендзин вважає, що у 2025 році на "картонкові протести" люди вийшли за інституції. Саме вони забезпечують рух України у Європейський Союз. І тоді європейські партнери надали миттєву, надзвичайно велику підтримку, тому що боротьба за інституції – це боротьба за демократію.

Те, що відбувається сьогодні, – це боротьба за прізвище. Певною мірою це прізвище уособлює в собі надії українського народу на позитивні зміни у Міністерстві оборони, у Збройних Силах. Але це прізвище – не алгоритм ухвалення рішення, не інституція. І з цього погляду – це мінус,

– впевнений директор Економічного дискусійного клубу.

Він зауважив, що від європейських партнерів не було заявлено жодної позиції. Були висловлені спостереження, і це виводить проблему, яка склалася, в абсолютно інший напрямок.

"Кадрові рішення не можуть ухвалюватися на майдані, тому що вони мають набагато глибші аргументи, аніж бажання чи небажання людей, які вийшли на протести. Хоча сьогодні українське суспільство продемонструвало, що не є пасивним і реагує на певні проблеми. Однак коли йдеться про Революцію Гідності, тоді люди вийшли за стратегічний курс України. Там ніхто не обговорював, підходить той чи інший чиновник на посаду, яку він обіймав, чи ні", – зазначив він.

Також економіст наголосив, що це був сигнал президенту щодо того, що треба подивитися глибше.

Вважаю, що Федорова не повернуть у Міністерство оборони. Також знімуть Сирського – я в цьому переконаний. Хоча головком достатньо багато доклався до перемоги,

– пояснив Олег Пендзин.

Він продовжив, що дякуючи Сирському ми мали велику Харківську операцію. Він є професійним військовим, хоча цілком можливо, що живе по тих принципах, які закладалися під час його навчання ще в радянський час. Тому у певних моментах він не завжди швидко реагує на ті зміни, що відбуваються.

До яких наслідків призведуть сьогоднішні "картонкові протести": дивіться відео

Також продовжують летіти дрони на територію Росії. Тобто нічого принципово в цій ситуації не змінюється. Це свідчить, на його думку, про те, що за Сирським стоїть достатньо велика кількість професійних військових, які навчилися новітніх правил.

Він додав, що сьогоднішні події не є катастрофічними, і найближчими днями це питання буде вирішене.