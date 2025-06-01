В Калифорнии на протестах заметили советский флаг: видео возмутило сеть

В штате Калифорния, что в США, продолжаются протесты на фоне иммиграционных рейдов, являющихся частью политики Дональда Трампа. На одном из таких протестов заметили флаг Советского Союза, государства, которого нет уже более 33 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которые распространяют в социальных сетях.

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Как советский флаг появился на протестах в Калифорнии

На кадрах можно увидеть, как протестующие пытаются перекрывать дороги, вступают в столкновения с полицией, а также пускают пиротехнику, громят все, что видят и рисуют граффити.

На фоне этого в видео появляется человек в маске, который решил обернуть спину флагом СССР.

В Калифорнии на протестах заметили флаг СССР: смотрите видео

Доподлинно неизвестно, кто был этим мужчиной, который решил на протесты в США вынести флаг государства, не существующего уже с 1991 года. Также неизвестно, был ли этот человек потомком иммигрантов, которые переехали в Соединенные Штаты, еще когда Советский Союз существовал, или просто решил хайпануть и привлечь таким образом к себе внимание.

В сети, конечно, соответствующую выходку мужчины не оценили.

Как в сети реагируют на советский флаг в Калифорнии / Скриншоты 24 Канала

К слову, известно, что протесты в Калифорнии вспыхнули 6 июня. Все началось после массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе.

Далее иммигранты вышли на улицы, начали жечь машины и громить все вокруг. Дональд Трамп, свою очередь, поручил силовикам освободить Лос-Анджелес от нашествия и ввел в город войска нацгвардии.