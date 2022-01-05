Протесты в Казахстане: президент Токаев отправил в отставку правительство

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Соответствующий указ он подписал утром 5 января. Документ вступает в силу со дня публикации.

Предпосылкой к отставке правительства стали протесты, охватившие Казахстан. Жители страны вышли на митинг по поводу повышения цен на газ. Впоследствии люди потребовали отставки правительства, возведения новых фабрик и заводов и сокращения безработицы.

Что этому предшествовало В Казахстане снизили цену на топливо, как того требовали митингующие

Токаев объявил об отставке правительства

Согласно президентскому указу, временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Алихан Смаилов.

Что касается остальных членов правительства, то они продолжат работать, пока не утвердят новый состав.

Кроме того, другим указом Токаев уволил Крымбека Кушербаева с должности государственного секретаря. На его место президент назначил Ерлана Карина.

В то же время Мурат Нуртлеу стал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Ранее он занимал должность замглавы Администрации Президента.

Кто будет в новом правительстве: версия СМИ

Ранее ряд СМИ заявляли, что Токаев вскоре должен объявить об отставке правительства. Однако официальных подтверждений этой информации не было. На фоне этих слухов издание "Sputnik Казахстан" обнародовало новый состав правительства Казахстана.

Что изменилось

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди станет еще и вице-премьером.

Самый молодой министр – Ассет Иргалиев. Ему доверили национальную экономику.

Минтруда возглавил Серик Шапкенов.

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Каким будет новый состав правительства Казахстана / Инфографика "Sputnik Казахстан"

Токаев обратился к гражданам Казахстана

Поздним вечером 4 января президент Казахстана записал видеообращение к жителям страны. Политик, в частности, заверил, что все законные требования активистов учтут. В то же время он анонсировал рабочее совещание по всем этим вопросам: мероприятие должно состояться 5 января.

Кроме того, Токаев призвал граждан не подвергаться провокациям. Президент осудил призывы атаковать административные здания, ведь это преступление, за которое грозит наказание.

После обращения Токаева появилась информация, что в столице Алматы и Мангистауской области объявили чрезвычайное положение. Кроме того, в Алматы ввели ряд мер, в том числе комендантский час и ограничения на перемещение.