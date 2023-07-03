В Коростене люди перекрыли международную трассу: боятся, что у них заберут статус "чернобыльцев"

Кабинет министров захотел изменить список населенных пунктов, загрязненных радиацией. В частности, речь идет о селах в Коростенском районе Житомирской области. Из-за возможного принятия соответствующего решения люди из этого региона решили протестовать, опасаясь, что это может повлиять на социальные выплаты для них.

В понедельник, 3 июля, местные СМИ Коростенского района сообщили, что жители этих краев перекрыли международную трассу Киев – Ковель – Ягодин. Как утверждают журналисты, большинство из них имеют льготный статус "чернобыльцев".

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Что предлагает Кабмин

Собственно, в проекте постановления правительства говорится об изменении перечня населенных пунктов, входящих в:

зону отчуждения;

зону безусловного (обязательного) отселения;

зону гарантированного добровольного отселения.

Кроме того, там предложено отменить действие определенных актов Кабинета Министров Украины, принятых в период с 1991 по 2004 год.

Жительница региона Светлана Барановская утверждает, что этими решениями правительство может лишить доплат, пенсий и других социальных льгот многих людей.

Сотни людей в Коростене вышли на митинг против (проекта – 24 Канал) постановления КМУ. Городской совет пообещал сделать все возможное, чтобы отстоять права "чернобыльцев",

– написала женщина.

Коростенцы перекрыли международную трассу: смотрите видео "Коростень today"

В то же время следует сказать, что пока не было предложено со стороны ни одного властного института вносить изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". То есть нельзя утверждать однозначно, что правительство целенаправленно хочет забирать у людей льготы.

Однако, очевидно, опасения у коростенцев возникли из-за того, что правительство предложило отменить постановление от 23 июля 1991 года №106, предусматривающее выполнение постановлений Верховной Рады о порядке введения в действие законов таких законов:

"О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы".

Собственно, приходится пока говорить, что это та инициатива, которая требует более детального разъяснения со стороны Кабмина. Есть ведь риск того, что проект этого постановления просто могли понять неправильно.