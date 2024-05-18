В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки из-за миграционных вопросов: есть пострадавшие

В результате протестов в столице Кыргызстана пострадали 29 человек, среди них – иностранные студенты. Собственно, местные жители враждебно настроены против мигрантов из Пакистана и других государств.

В ночь на 18 мая в Бишкеке вспыхнули беспорядки с требованием предотвращать рост количества мигрантов. Еще вечером накануне в центре собралось несколько сотен местных в центре города – основном в возрасте от 18 до 25 лет.

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Протесты в Кыргызстане: мотивы и пострадавшие

Правительство Кыргызстана отмечает, что всего пострадало 29 человек, и якобы среди них нет иностранцев. Однако объектами нападения стали общежития с иностранными студентами, в частности из Пакистана, Индии и Бангладеша. В посольстве Пакистана сообщили, что были ранены 15 человек. Информация о погибших не подтвердилась.

Министерство иностранных дел Кыргызстана провело встречу с пакистанским послом после этого. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и предотвратить противоправные действия.

Кабмин Кыргызстана решительно осуждает попытки разжигания межнационального конфликта и хаоса. Информация о насилии и убийствах иностранных студентов в международной прессе является ложной. Правоохранительные органы тщательно выясняют все обстоятельства нарушения законодательства. Всех виновных идентифицируют и привлекут к ответственности.

В то же время киргизские власти утверждают, что проблема нелегальной миграции действительно существует, последние месяцы принимают меры, чтобы ее решать. В Бишкеке заявляют, что до 50 нелегальных мигрантов соответствующие службы ежедневно обнаруживают в стране и делают все для их выдворения.

Ночные протесты в столице Кыргызстана: смотрите видео АКИ-TV

Согласно официальной статистике, большинство иностранцев, нарушающих закон, являются гражданами Пакистана и Бангладеша. Среди них около 1,5 тысячи человек из Пакистана и около тысячи из Бангладеша уже вернули домой.

киргизские власти осуждают беспорядки в столице, но в то же время отмечают, что требования протестующих по мигрантам являются правильными.

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