Столкновения в Минске перекинулись на окрестности: силовики стреляли по окнам жилых домов
Прошла третья ночь протестов в Беларуси. На этот раз масштабные столкновения произошли в Бресте, а также в некоторых районах Минска. В частности, – в Серебрянке, Уручье и в районе станции метро "Каменная горка". Сообщения о столкновениях поступают из Беларуси отрывисто, причина – блокировки Интернета.
По состоянию на 3:00 ночи 12 августа беспорядки, традиционно, стихли, а люди разошлись. Впрочем, до этого как на улицах Минска, так и в других городах Беларуси творился хаос, передает 24 канал со ссылкой на независимые белорусские СМИ.
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Ситуация у "Каменной горки" и в районе Серебрянки
Возле станции метро "Каменная горка" ОМОНовцы проводили зачистку. Там даже было слышно звуки автоматных очередей. В ответ люди бросали в силовиков бутылки.
Кроме того, силовики у "Каменной горки" стреляли по окнам жилых домов. Это случилось после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон стали звучать крики "позор" и "фашисты". По словам очевидца, силовики целились и стреляли по людям, стоявших у окон.
Стрельба по окнам жилого дома в исполнении ОМОНовцев: видео
В этом же районе произошел разгон людей, которые принесли цветы на место смерти демонстранта, погибшего 10 августа.
Параллельно с этим около 500 протестующих собрались в районе Серебрянка. Там ОМОН заблокировал дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиков.
В этом же районе люди пытались построить баррикады.
Очевидцы сообщали о постоянных звуки взрывов, доносившиеся из Серебрянки. На место также вызвали много "скорых".
Силовики против авто
Особенно активно на 3 день протестов белорусские правоохранители крушили машины. Чьи? Всех, кто попадался под горячую руку. Где-то они умышленно шли на таран, где-то подрезали машины, выбивали в них окна, извлекали и били водителей. Досталось также байкерам.
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Силовики открыли стрельбу по окнам автомобиля: видео
Очевидно, это – ответ на попытки владельцев автомобилей защитить протестующих. К примеру, во время протестов 10 августа именно владельцы авто пытались оттеснить ОМОНовцев от демонстрантов. Кроме того, они громко сигналили, созывая на протест больше людей и дезориентируя силовиков.
Гильзы от боевых патронов
Корреспондент белорусского "Радио Свобода" нашел несколько свидетельств того, какое оружие против демонстрантов могут использовать силовики. Так, в разных концах Минска он наткнулся на: чеку от шумовой гранаты, резиновую пулю, а также нашел гильзу от якобы боевого патрона.
Находки журналиста / Фото "Радио Свобода"
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них приобретает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Поэтому, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов. На самом деле погибших может быть больше.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку.
- 11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Силовики задерживают случайных прохожих и готовят засады даже во дворах и кустах.