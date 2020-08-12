Прошла третья ночь протестов в Беларуси. На этот раз масштабные столкновения произошли в Бресте, а также в некоторых районах Минска. В частности, – в Серебрянке, Уручье и в районе станции метро "Каменная горка". Сообщения о столкновениях поступают из Беларуси отрывисто, причина – блокировки Интернета.

По состоянию на 3:00 ночи 12 августа беспорядки, традиционно, стихли, а люди разошлись. Впрочем, до этого как на улицах Минска, так и в других городах Беларуси творился хаос, передает 24 канал со ссылкой на независимые белорусские СМИ.

Смотрите также В Минске силовики повалили на землю подростка: в их руках граната – видео

Ситуация у "Каменной горки" и в районе Серебрянки

Возле станции метро "Каменная горка" ОМОНовцы проводили зачистку. Там даже было слышно звуки автоматных очередей. В ответ люди бросали в силовиков бутылки.

Кроме того, силовики у "Каменной горки" стреляли по окнам жилых домов. Это случилось после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон стали звучать крики "позор" и "фашисты". По словам очевидца, силовики целились и стреляли по людям, стоявших у окон.

Стрельба по окнам жилого дома в исполнении ОМОНовцев: видео

В этом же районе произошел разгон людей, которые принесли цветы на место смерти демонстранта, погибшего 10 августа.

Параллельно с этим около 500 протестующих собрались в районе Серебрянка. Там ОМОН заблокировал дорогу, а люди запустили салют в сторону силовиков.

В этом же районе люди пытались построить баррикады.

Очевидцы сообщали о постоянных звуки взрывов, доносившиеся из Серебрянки. На место также вызвали много "скорых".

Силовики против авто

Особенно активно на 3 день протестов белорусские правоохранители крушили машины. Чьи? Всех, кто попадался под горячую руку. Где-то они умышленно шли на таран, где-то подрезали машины, выбивали в них окна, извлекали и били водителей. Досталось также байкерам.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика 18+

Силовики открыли стрельбу по окнам автомобиля: видео

Очевидно, это – ответ на попытки владельцев автомобилей защитить протестующих. К примеру, во время протестов 10 августа именно владельцы авто пытались оттеснить ОМОНовцев от демонстрантов. Кроме того, они громко сигналили, созывая на протест больше людей и дезориентируя силовиков.

Гильзы от боевых патронов

Корреспондент белорусского " Радио Свобода " нашел несколько свидетельств того, какое оружие против демонстрантов могут использовать силовики. Так, в разных концах Минска он наткнулся на: чеку от шумовой гранаты, резиновую пулю, а также нашел гильзу от якобы боевого патрона.



Находки журналиста / Фото "Радио Свобода"

Протесты в Беларуси : коротко