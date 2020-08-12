Минула третя ніч протестів у Білорусі. Цього разу наймасштабніші сутички відбулися у Бресті, а також у деяких районах Мінська. Зокрема, – у Серебрянці, Уруччі та в районі станції метро "Кам’яна гірка". Повідомлення про сутички надходять з Білорусі уривчасто, причина: блокування Інтернету.

Станом на 3 годину ночі 12 серпня заворушення, традиційно, стихли, а люди розійшлись. Втім, до цього як на вулицях Мінська, так і в інших містах Білорусі коївся хаос, передає 24 канал з посиланням на незалежні білоруські ЗМІ.

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Ситуація біля "Кам’яної гірки" та у районі Серебрянка

Біля станції метро "Кам’яна гірка" ОМОНівці проводили зачистку. Там навіть було чути звуки автоматних черг. У відповідь люди кидали у силовиків пляшки.

Окрім того, силовики біля "Кам’яної гірки" стріляли по вікнах житлових будинків. Це трапилось після того, як у відповідь на побиття ногами і кийками протестувальника з вікон почали звучати вигуки "ганьба" і "фашисти". За словами очевидця, силовики цілилися і стріляли по людях, що стояли біля вікон.

Стрілянина по вікнах житлового будинку у виконанні ОМОНівців: відео

У цьому ж районі відбувся розгін людей, які принесли квіти на місце смерті демонстранта, який загинув 10 серпня.

Паралельно з цим близько пів тисячі протестувальників зібрались у районі Серебрянка. Там ОМОН заблокував дорогу, а люди запустили салют в бік силовиків.

У цьому ж районі люди намагалися збудувати барикади.

Очевидці повідомляли про постійні звуки вибухів, що лунали з Серебрянки. На місце також викликали багато "швидких".

Силовики проти авто

Особливо активно на 3 день протестів білоруські правоохоронці трощили автівки. Чиї? Усіх, хто попадався під гарячу руку. Десь вони зумисне йшли на таран, десь підрізали автівки, вибивали в них вікна, витягували і били водіїв. Дісталось також байкерам.

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Силовики відкрили стрілянину по вікнах авто: відео

Вочевидь, це відповідь на спроби власників автомобілів захистити протестувальників. Приміром, під час протестів 10 серпня саме власники авто намагалися відтіснити ОМОНівців від демонстрантів. Окрім того, вони голосно сигналили, скликаючи на протест більше людей та дезорієнтуючи силовиків.

Гільзи від бойових патронів

Кореспондент білоруського "Радіо Свобода" знайшов кілька свідчень того, яку зброю проти демонстрантів можуть використовувати силовики. Так, у різних кінцях Мінська він натрапив на чеку від шумової гранати, гумову кулю, а також знайшов гільзу від нібито бойового патрона.



Знахідки журналіста / Фото "Радіо Свобода"

Протести в Білорусі: коротко