Поздравляю украинский народ со способностью сделать первый шаг по выходу из глубокого политического кризиса путем активности, сплоченности и мудрости.

Как изменилось украинское общество?

Мы въехали в полноценный политический кризис и еще не выбрались из него, но сделали первый важный шаг. Об этом пишет Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Парламент, правительство и команда президента почувствовали общественный контроль и жесткую позицию международных партнеров. Молодежь спасла украинскую верность европейскому выбору и демократии.

Спасибо всем народным депутатам, которые пытались затормозить эту беду, а потом разрабатывали и вносили законопроекты на исправление. Всем экспертам, которые мониторили ситуацию и изучали альтернативные законопроекты. Всем журналистам, которые высвечивали ход событий. Всем людям, которые выходили на площади по всей стране в поддержку европейского курса и демократии. Всем студенческим координаторам, которые взяли на себя ответственность в сложный момент.

Это не конец, а начало: еще надо исправить остальные плохие поправки, которые были внесены злосчастным законом, а также выполнить все пропущенные и просроченные маяки и индикаторы реформ, начиная с БЭБ. Гражданское общество и международные партнеры послали четкий сигнал об этом. Не надо заставлять усиливать этот сигнал дополнительными акциями.

Список того, что надо сделать, не ограничивается обязательствами по внешним партнерам. Есть еще куча вопросов, решения которых требует национальная безопасность и оборона. Давайте это делать, потому что задержка стоит жизней.

Уличные протесты во время войны являются крайне опасным явлением. В то же время приходится прибегать к ним, когда других путей нет. Участники и участницы протестов проявили мудрость, сплоченность и толерантность, так же положительно проявилась полиция. Мы прошли по лезвию ножа, но прошли.

Всего этого могло не произойти, если бы был налажен системный (и пусть даже несистемный) диалог между властью, экспертными сообществами и гражданским обществом. Если все останется как есть, дальнейшие ошибки неизбежны.

В то же время сравнение нынешней ситуации с предыдущими массовыми протестами прошлых лет показывает, как невероятно выросло наше общество.