Требований несколько: инициатор антикоррупционной акции на Майдане объяснила свою позицию

В Киеве на Майдане Независимости 15 ноября прошла акция протеста относительно коррупционного скандала в Энергоатоме. Митинг оказался не очень многолюдным.

Ведущая 24 Канала Яна Богославская услышала мнения митингующих. В частности, она пообщалась с инициатором акции Марией Барабаш, которая приглашала людей присоединиться к протестам на Майдане Независимости.

Важно На Майдане Независимости состоялся протест против коррупции: сколько людей пришло и чего требуют

К чему призывали организаторы акции протеста?

Мария рассказала, почему она призвала украинцев на акцию. Также она вспомнила о ныне актуальных, по ее мнению, политических заключенных в Украине.

Нужно отменить залоги для коррупционеров и освободить из тюрьмы Руслана Магомедрасулова и его отца. Руслан является главным детективом НАБУ по делу Миндича. Он уже полгода сидит в подвале СБУ вместе со своим отцом. Это чисто политическое давление на следствие. Они хотят уничтожить доказательства, – отметила Барабаш.

Также, по ее словам, нужно отменить все залоги для коррупционеров, чтобы они не могли вносить миллионные суммы и выходить в течение одного дня.

Обратите внимание! Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что пребывание детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело миндичгейта, уже несколько месяцев под стражей выглядит как давление на антикоррупционную систему. Напомним, что Магомедрасулова подозревают, в частности, в ведении бизнеса с Россией.

"Нужна судебная реформа. У нас за 35 лет не сидит в тюрьме за коррупцию ни один даже народный депутат, ни один министр, ни один заместитель министра, ни один премьер-министр и ни один президент. А я бы хотела, чтобы у меня было такое государство, где депутаты, министры сидели за свои преступления в тюрьме с пожизненными сроками, с конфискацией имущества всех их родных. Потому что они все записывают на своих родственников, близких, и это не является допустимым", – подчеркнула Барабаш.

Также митингующие настаивали на экстрадиции Тимура Миндича – главного фигуранта коррупционного скандала. По их словам, всех причастных к коррупционной схеме, даже если они сейчас находятся за границей, нужно вернуть в Украину, чтобы украинский суд вынес им приговоры.

Что известно о коррупционном скандале, который раскрыли НАБУ и САП?