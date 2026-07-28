В Киеве анонсировали шествие за диалог и реформы в поддержку Федорова

В Киеве 31 июля планируют провести шествие за диалог и реформы в оборонной сфере. Ее анонсировал ветеран Дмитрий Козятинский, ранее призвавший людей выходить на митинги против увольнения Михаила Федорова из Минобороны.

Об этом бывший военный написал в соцсети X.

Что известно о ходе в Киеве?

Козятинский пригласил людей на протестное шествие, которое состоится 31 июля в 19:00. Участники будут стартовать у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке и пройдут до площади Ивана Франко.

Он также предложил жителям других городов организовать аналогичные протестные марши, если это будет разрешать ситуация с безопасностью.

Впоследствии ветеран призвал воздержаться от участия в акции 28 июля, а аккумулировать силу на протестное шествие, которое запланировано на пятницу.

"Сегодняшняя акция памяти жертв Еленовки была отменена из-за ракетной опасности. Прошу, по возможности, также воздержаться сегодня от выхода на площадь Франко. В то же время аккумулируйте силы на пятничное шествие", – добавил Козятинский.

Шествие в столице анонсировали после выхода нового интервью президента Владимира Зеленского. Дмитрий Козятинский объяснил, что пока так и не прозвучали ответы на вопросы, поднимаемые протестующими.

"Я убежден, что слушать свой народ – это признак силы, и надеюсь, что президент нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и уныние, а это точно не то, с чем нам стоит заходить в и так сверхтяжелую зиму", – отметил ветеран.

Призываю Владимира Зеленского прислушаться к своему народу и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а затем принять решение на основе полученных результатов,

– резюмировал Козятинский.