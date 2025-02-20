Записка "Убейте Илона" и обстрел дилерского центра Tesla: в США растет недовольство Маском

В четверг, 20 февраля, в Сейлеме, штат Орегон, неизвестные повредили окна дилерского центра Tesla. Это уже второй подобный инцидент в городе за последнее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Salemreporter.

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Что известно о нападениях на дилерские центры Tesla

Так, полиция Сейлема получила сообщение о поврежденных окнах в автосалоне Tesla незадолго до 5 утра. Офицеры установили, что повреждения были вызваны огнестрельными выстрелами. Расследование инцидента продолжается, злоумышленники пока неизвестны.

Нападение на дилерский центр в Сейлеме 20 февраля / фото Salemreporter

За последний месяц это второй подобный случай. В частности, 20 января в этом салоне повредили окна и подожгли автомобиль. Федеральные органы власти привлечены к расследованию обоих случаев, пока не сообщают, видят ли в них политический мотив.

Нападение на дилерский центр в Сейлеме 20 января / фото Salemreporter

Журналист Ник Сортор рассказал, что также в этом месяце протестующие расклеили на окнах другого салона Tesla в Нью-Йорке наклейки с надписью "Убейте Илона".

Записка на дилерском центре Tesla в Нью-Йорке / фото Ник Сортор

Инциденты случились на фоне протестов против растущей роли Илона Маска в администрации Дональда Трампа. Маск возглавляет рабочую группу по оптимизации правительственных расходов под названием Департамент правительственной эффективности, которая занимается массовыми увольнениями федеральных служащих и сокращением государственных расходов.