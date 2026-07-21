Пятый день подряд: в Киеве и других городах люди вышли на протесты против отставки Федорова
В понедельник, 20 июля, в Киеве и других городах Украины люди вышли на протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Акции продолжаются уже пятый день подряд.
Об этом сообщает "Суспильне".
Как прошли протесты?
В Киеве люди, как уже стало традицией, собрались на митинг на площади возле театра Франко.
Как сообщают журналисты, участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и исполнили государственный гимн Украины.
Киевляне собрались возле театра Франко: смотрите видео
Среди основных требований участников акции – возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны и замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Участники митинга скандировали "Нет репрессиям военных", "Сырский, уходи", "Власть – это народ" и другие лозунги.
Протесты против отставки Федорова продолжаются / Фото: "РБК-Украина", "Радио Свобода"
Помимо Киева, протесты также прошли во Львове, Ивано-Франковске, Николаеве и многих других областных центрах Украины.
Протесты прошли не только в Киеве: смотрите видео
Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку Кабмина. Уже 14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров.
15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.
Уже утром следующего дня украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военных – они выражали недовольство тем, как Сырский руководит армией.
Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский прислушался к требованиям протестующих в первый же день. В то же время он отметил, что для подготовки и принятия соответствующих решений требуется время.