Пятый день подряд: в Киеве и других городах люди вышли на протесты против отставки Федорова

В понедельник, 20 июля, в Киеве и других городах Украины люди вышли на протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Акции продолжаются уже пятый день подряд.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как прошли протесты?

В Киеве люди, как уже стало традицией, собрались на митинг на площади возле театра Франко.

Как сообщают журналисты, участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и исполнили государственный гимн Украины.

Киевляне собрались возле театра Франко: смотрите видео

Среди основных требований участников акции – возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны и замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Участники митинга скандировали "Нет репрессиям военных", "Сырский, уходи", "Власть – это народ" и другие лозунги.

Протесты против отставки Федорова продолжаются / Фото: "РБК-Украина", "Радио Свобода"

Помимо Киева, протесты также прошли во Львове, Ивано-Франковске, Николаеве и многих других областных центрах Украины.

Протесты прошли не только в Киеве: смотрите видео

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку Кабмина. Уже 14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.

Уже утром следующего дня украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военных – они выражали недовольство тем, как Сырский руководит армией.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский прислушался к требованиям протестующих в первый же день. В то же время он отметил, что для подготовки и принятия соответствующих решений требуется время.