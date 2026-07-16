Ведущая 24 Канала Дарья Трунова, которая находится на акции протеста в Киеве на площади Ивана Франко, рассказала, что люди начали собираться в 9:00. Уже через час на месте собралось более тысячи участников акции.

Украинцы выходят на акции против отставки Федорова

Митинги проходят не только в Киеве. В поддержку Михаила Федорова с призывом оставить его на посту министра обороны акции проходят в других украинских городах, в частности, в Харькове, Львове, Одессе, Черкассах, Запорожье, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске.

Среди участников митинга в столице – преимущественно гражданские лица, но у многих из них родные служат в ВСУ. Они отметили положительные изменения, произошедшие в Украине за время пребывания на посту главы Минобороны Михаила Федорова (был назначен в январе 2026 года).

Они говорят, что военные на фронте сейчас не могут выйти сюда и выразить свою позицию, поэтому они делают это вместо них. Жены военных, с которыми мы общались, говорят, что заметили эффективность работы Федорова на посту министра обороны, в частности, ускорение закупок дронов. Почти 90% "Шахедов" уже сбиваются еще на подлете к нашим городам,

– сообщила Трунова.

На фоне отставки Федорова Министерство обороны Украины покидают его советники: Сергей Стерненко, Сергей "Флеш" Бескрестнов. Также в отставку подал заместитель командующего Воздушными Силами Павел Елизаров.

Подробнее об акции протеста: смотрите в видео

Участники акции держали в руках плакаты с надписями. В частности, такими: "Когда результаты станут важнее амбиций?", "Война не прощает ошибок", "Враг радуется, а вы?", "Мы – голос военных, которые не могут быть здесь". Люди выкрикивали: "Мы этого не простим".

Мы должны измениться или погибнем. Те советские подходы, которые господствуют в армии, неприемлемы. Мы не сможем победить, если будем их придерживаться. По моему мнению, Генштаб устарел, его нужно обновить и заменить молодыми людьми. Команда собрана неидеально, но там очень много выдающихся людей. А сегодня предпочтение отдается лояльным, а не профессиональным. Это ненормально, что общество должно раз в год выходить и отстаивать очевидные вещи,

– высказался участник митинга, военный.

Ведущая 24 Канала рассказала, что людей, собравшихся на акцию протеста, возмущает то, что Федорову не дали довести начатое до конца. На посту министра обороны он пробыл всего полгода. В частности, при нем Минобороны запустило базовый уровень обеспечения дронами для бригад и корпусов, впервые заключило контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T, а также подало заявку через европейский кредит на закупку PAC-3, запустило трансформацию войск, нашло способ масштабировать дешевые ракеты для противодействия реактивным "Шахедам".

Участники митинга высказали ведущей 24 Канала свои предположения, почему Федорова отстраняют от должности, из-за его популярности в обществе, в частности среди молодежи.

Как проходит митинг в Киеве / Фото: 24 Канал