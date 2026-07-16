Организаторы акций заявляют, что скандируют против постоянных перестановок в правительстве и "замены эффективных министров на удобных приспособленцев". 24 Канал рассказывает, как проходят мирные акции в поддержку Федорова.

Как проходят митинги в поддержку Федорова?

Утром 16 июля украинцы начали собираться в Киеве. В руках – плакаты с надписями вроде "Война не прощает ошибок" и "Дроны тоже в отставку?".

Митинг в Киеве / Фото Дарины Труновой, 24 Канал

Нам не все равно!

– скандируют киевляне.

Митинг в поддержку Федорова: смотрите видео

Киевляне вышли в поддержку Федорова: смотрите видео

Жители Ровно также вышли в центральную часть города, чтобы поддержать Михаила Федорова. Некоторые даже отпросились с работы ради этого.

"Не трогай то, что работает",

– призывают участники митинга.

Митинг в Ровно / Фото Полины Буяновой, 24 Канал

Митинг в Ровно: смотрите видео

К акциям присоединился и Ивано-Франковск. Туда вышли не только местные жители, но и, например, жители Запорожья.

Верните Федорова обратно!

– скандируют участники митинга.

Акция в поддержку Федорова / Фото София Трощук, 24 Канал

Акция в поддержку Федорова: смотрите видео

Люди подчеркивают, что "Украине нужны реформы, а не совок" и "Технологии, а не мясо".

Митинг в Ивано-Франковске: смотрите видео

Одна из участниц митинга призвала освобождать не Федорова, а пленных.

Почему люди вышли на митинги: смотрите видео

Во Львове тоже проходит митинг в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Митинг во Львове: смотрите видео

Поддержать Михаила Федорова вышли и в Одессе.

Впервые у нас министр обороны не ворует, борется с незаконными тендерами. Вы видите, что происходит с НПЗ, как бомбят и горит у россиян. А вчера, когда появилась новость о том, что Федорова снимают, россияне очень сильно обрадовались. Я против того, чтобы у нас был министр обороны, которому радуются россияне,

– сказал один из участников митинга в эфире Суспильне.

Акция в поддержку Федорова / Фото Суспильного

В Николаеве тоже прошли маршем по улице Соборной и скандируют лозунги "Верните Федорова", "Руки прочь от Федорова" и "Федоров – наш министр обороны".

Протест в Николаеве / Фото Суспильного