Організатори акцій заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та "заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців". 24 Канал розповідає, як проходять мирні акції на підтримку Федорова.

Як проходять мітинги на підтримку Федорова?

Вранці 16 липня українці почали збиратися у Києві. У руках – таблички із написами на кшталт "Війна не пробачає помилок" та "Дрони теж у відставку?".

Мітинг у Києві / Фото Дарини Трунової, 24 Канал

Нам не все одно!

– скандують кияни.

Мітинг на підтримку Федорова: дивіться відео

Кияни вийшли на підтримку Федорова: дивіться відео

Рівняни також вийшли у центральну частину міста, аби підтримати Михайла Федорова. Дехто навіть відпросився з роботи для цього.

Не чіпай те, що працює,

– закликають мітингарі.

Мітинг у Рівному / Фото Поліни Буянової, 24 Канал

Мітинг у Рівному: дивіться відео

Доєднався до акцій й Івано-Франківськ. Там вийшли не лише місцеві, але й, до прикладу, мешканці Запоріжжя.

Поверніть Федорова назад!

– вигукують мітингарі.

Акція на підтримку Федорова / Фото Софія Трощук, 24 Канал

Акція на підтримку Федорова: дивіться відео

Люди наголошують, що "Україна потрібні реформи, а не совок" та "Технологіями, не м'ясом".

Мітинг в Івано-Франківську: дивіться відео

Одна з учасниць мітингу закликала звільняти не Федорова, а полонених.

Чому люди вийшли на мітинги: дивіться відео

У Львові теж відбувається мітинг через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Мітинг у Львові: дивіться відео

Підтримати Михайла Федорова вийшли й в Одесі.

Вперше в нас міністр оборони не розкрадає, бореться з незаконними тендерами. Ви бачите, що відбувається з НПЗ, як бомбить і палає в росіян. А вчора, коли з'явилася новина про те, що Федорова знімають, росіяни дуже сильно зраділи. Я проти того, щоб у нас був міністр оборони, якому радіють росіяни,

– сказав один із мітингарів Суспільного.

Акція на підтримку Федорова / Фото Суспільного

У Миколаєві теж рушили ходою вулицею Соборною та викрикують гасла "Поверніть Федорова", "Руки геть від Федорова" та "Федоров – наш міністр оборони".

Протест у Миколаєві / Фото Суспільного