Організатори акцій заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та "заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців". 24 Канал розповідає, як проходять мирні акції на підтримку Федорова.
Як проходять мітинги на підтримку Федорова?
Вранці 16 липня українці почали збиратися у Києві. У руках – таблички із написами на кшталт "Війна не пробачає помилок" та "Дрони теж у відставку?".
Мітинг у Києві / Фото Дарини Трунової, 24 Канал
Нам не все одно!
– скандують кияни.
Мітинг на підтримку Федорова: дивіться відео
Кияни вийшли на підтримку Федорова: дивіться відео
Рівняни також вийшли у центральну частину міста, аби підтримати Михайла Федорова. Дехто навіть відпросився з роботи для цього.
Не чіпай те, що працює,
– закликають мітингарі.
Мітинг у Рівному / Фото Поліни Буянової, 24 Канал
Мітинг у Рівному: дивіться відео
Доєднався до акцій й Івано-Франківськ. Там вийшли не лише місцеві, але й, до прикладу, мешканці Запоріжжя.
Поверніть Федорова назад!
– вигукують мітингарі.
Акція на підтримку Федорова / Фото Софія Трощук, 24 Канал
Акція на підтримку Федорова: дивіться відео
Люди наголошують, що "Україна потрібні реформи, а не совок" та "Технологіями, не м'ясом".
Мітинг в Івано-Франківську: дивіться відео
Одна з учасниць мітингу закликала звільняти не Федорова, а полонених.
Чому люди вийшли на мітинги: дивіться відео
У Львові теж відбувається мітинг через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Мітинг у Львові: дивіться відео
Підтримати Михайла Федорова вийшли й в Одесі.
Вперше в нас міністр оборони не розкрадає, бореться з незаконними тендерами. Ви бачите, що відбувається з НПЗ, як бомбить і палає в росіян. А вчора, коли з'явилася новина про те, що Федорова знімають, росіяни дуже сильно зраділи. Я проти того, щоб у нас був міністр оборони, якому радіють росіяни,
– сказав один із мітингарів Суспільного.
Акція на підтримку Федорова / Фото Суспільного
У Миколаєві теж рушили ходою вулицею Соборною та викрикують гасла "Поверніть Федорова", "Руки геть від Федорова" та "Федоров – наш міністр оборони".
Протест у Миколаєві / Фото Суспільного