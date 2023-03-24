В Бордо подожгли мэрию: протесты по пенсионной реформе во Франции продолжаются
Источник:France Bleu
С середины марта во Франции проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Она предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Во время очередной волны митингов 23 марта во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии. Возгорание экстренно ликвидировала пожарная бригада.
Кстати говоря Массовые протесты во Франции из-за повышения пенсионного возраста: на улицах настоящий хаос
Митингующие совершают хаос
В демонстрациях против пенсионной реформы приняли участие более миллиона человек. Иногда акции носили насильственный характер. По предварительным данным, 23 марта на французские улицы вышли 3,5 миллиона человек.
Протесты во Франции / Фото BFMTV
Митинги проходили в нескольких городах. Участники акции били витрины, использовали коктейли "Молотова", сжигали мусор, перекрывали дороги и устраивали стычки с силовиками. А в городе Бордо митингующие подожгли здание мэрии.
В Бордо горит мэрия: смотрите видео
Известно, что более 120 полицейских пострадали при подавлении беспорядков. Глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что пожар был устроен намеренно, и возможные виновники пока не известны.
На улицах Франции митингующие совершают хаос: видео
В результате инцидента одного человека арестовали. Стоит отметить, что профсоюзы опасаются, что протесты могут оказаться более жестокими, если правительство не прислушается к растущему народному гневу.
Француцы протестуют против пенсионной реформы: видео
Жестокие беспорядки во Франции: видео
Правительство приняло реформу без голосования парламента
- 12 марта за реформу проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.
- Премьер-министр Франции Элизабет Борн подчеркнула, что "важный этап пройден". Она добавила, что в правительстве есть парламентское большинство. Это позволит одобрить реформу в ее финальном варианте.
- Ожидается разработка окончательного проекта. С ним впоследствии ознакомят представителей обеих палат парламента. И только после этого состоится финальное голосование.
- Добавим, что большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста. Впрочем, президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.
- В свою очередь президент страны Эммануэль Макрон остался при своем мнении, заявив, что новый закон необходим и вступит в силу позже в этом году.