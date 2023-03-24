В Бордо подожгли мэрию: протесты по пенсионной реформе во Франции продолжаются

С середины марта во Франции проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Она предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Во время очередной волны митингов 23 марта во французском Бордо неизвестные подожгли здание мэрии. Возгорание экстренно ликвидировала пожарная бригада.

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Митингующие совершают хаос

В демонстрациях против пенсионной реформы приняли участие более миллиона человек. Иногда акции носили насильственный характер. По предварительным данным, 23 марта на французские улицы вышли 3,5 миллиона человек.

Протесты во Франции / Фото BFMTV

Митинги проходили в нескольких городах. Участники акции били витрины, использовали коктейли "Молотова", сжигали мусор, перекрывали дороги и устраивали стычки с силовиками. А в городе Бордо митингующие подожгли здание мэрии.

В Бордо горит мэрия: смотрите видео

Известно, что более 120 полицейских пострадали при подавлении беспорядков. Глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что пожар был устроен намеренно, и возможные виновники пока не известны.

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В результате инцидента одного человека арестовали. Стоит отметить, что профсоюзы опасаются, что протесты могут оказаться более жестокими, если правительство не прислушается к растущему народному гневу.

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