Під час чергової хвилі мітингів 23 березня у французькому місті Бордо невідомі підпалили будівлю мерії. Загоряння екстрено ліквідувала пожежна бригада.

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У демонстраціях проти пенсійної реформи взяли участь понад мільйона людей. Подекуди акції мали насильницький характер. За попередніми даними, 23 березня на французькі вулиці вийшли 3,5 мільйона людей.

Протести у Франції / Фото BFMTV

Мітинги проходили у декількох містах. Учасники акції били вітрини, використовували коктейлі "Молотова", спалювали сміття, перекривали дороги та влаштовували сутички із силовиками. А у місті Бордо мітингарі підпалили будівлю мерії.

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Відомо, що понад 120 поліцейських постраждали при придушенні заворушень. Очільник МВС країни Жеральд Дарманен повідомив, що пожежа була влаштована навмисно, і можливі винуватці поки не відомі.

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Внаслідок інциденту одну людину заарештували. Варто зазначити, що профспілки побоюються, що протести можуть стати більш жорстокими, якщо уряд не дослухається до зростаючого народного гніву.

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