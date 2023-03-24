Під час чергової хвилі мітингів 23 березня у французькому місті Бордо невідомі підпалили будівлю мерії. Загоряння екстрено ліквідувала пожежна бригада.
До речі Масові протести у Франції через підвищення пенсійного віку: на вулицях справжній хаос
Мітингувальники вчиняють хаос
У демонстраціях проти пенсійної реформи взяли участь понад мільйона людей. Подекуди акції мали насильницький характер. За попередніми даними, 23 березня на французькі вулиці вийшли 3,5 мільйона людей.
Протести у Франції / Фото BFMTV
Мітинги проходили у декількох містах. Учасники акції били вітрини, використовували коктейлі "Молотова", спалювали сміття, перекривали дороги та влаштовували сутички із силовиками. А у місті Бордо мітингарі підпалили будівлю мерії.
У Бордо горить мерія: дивіться відео
Відомо, що понад 120 поліцейських постраждали при придушенні заворушень. Очільник МВС країни Жеральд Дарманен повідомив, що пожежа була влаштована навмисно, і можливі винуватці поки не відомі.
На вулицях Франції мітингувальники вчиняють хаос: відео
Внаслідок інциденту одну людину заарештували. Варто зазначити, що профспілки побоюються, що протести можуть стати більш жорстокими, якщо уряд не дослухається до зростаючого народного гніву.
Франзуци протестують проти пенсійної реформи: відео
Жорсткі заворушення у Франції: відео
Уряд ухвалив реформу без голосування парламенту
- 12 березня за реформу проголосували 195 сенаторів, проти виступили 112.
- Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн наголосила, що "важливий етап пройдено". Вона додала, що в уряді є парламентська більшість. Це дозволить схвалити реформу в її фінальному варіанті.
- Наразі очікується розробка остаточного проєкту. З ним згодом ознайомлять представників обох палат парламенту. І лише після цього відбудеться фінальне голосування.
- Додамо, що більшість французів виступають проти підвищення пенсійного віку. Утім, президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.
- Своєю чергою, президент країни Еммануель Макрон залишився при своїй думці, заявивши, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року.