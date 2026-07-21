В Украине создали онлайн-архив плакатов с протестов в поддержку Федорова

В Украине запустили онлайн-архив фотографий с плакатами с протестов в июле 2026 года. На сайте уже опубликовано несколько тысяч фотографий из разных городов мира.

Об этом в соцсетях рассказал дизайнер и разработчик сайта Артем Сах.

Что известно об архиве?

Онлайн-архив получил название "Голоса с площади. Плакаты". На сайте пользователи могут загружать одну или несколько фотографий с протестов, просматривать плакаты других участников и ставить им лайки. По желанию фотографии можно отправлять анонимно.

За эти дни я видел столько классных плакатов с крутыми лозунгами, и хотелось бы, чтобы они где-то остались в истории, ведь они являются ее частью, а не потерялись в соцсетях. Поэтому я создал галерею, в которую каждый может загрузить свой плакат,

– отметил Артем Сах.

Разработчик в своем инстаграме также показал, как загружать фото на сайт.

На главной странице ресурса указано, что это "народная галерея протестных плакатов. Плакат – это несколько слов, которые кто-то написал от руки и вынес на улицу. Здесь они остаются".

На данный момент на платформе размещено более 3 тысяч фотографий из разных городов Украины и мира. Больше всего фотографий поступило из Киева, Львова, Луцка и Одессы.

Напомним, часть украинского общества уже несколько дней выходит на улицы с протестами. Люди требуют отставки Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.