Про це у соцмережах розповів дизайнер та розробник сайту Артем Сах.

Що відомо про архів?

Онлайн-архів отримав назву "Голоси з площі. Картонки". На сайті користувачі можуть завантажувати одну або кілька фотографій із протестів, переглядати картонки інших учасників та ставити їм вподобайки. За бажанням світлини можна надсилати анонімно.

За ці дні я бачив стільки крутих картонок з крутими гаслами, і хотілося б, щоб вони десь залишилися в історії, бо вони є її частиною, а не загубилися в соцмережах. Тому я зробив галерею, у яку кожен може завантажити свою картонку,

– зазначив Артем Сах.

Розробник у своєму інстаграмі також показав, як завантажувати фото на сайт.

На головній сторінці ресурсу вказано, що це "народна галерея протестних плакатів. Картонка – це кілька слів, які хтось написав від руки і виніс на вулицю. Тут вони залишаються".

Наразі на платформі розміщено понад 3 тисячі світлин із різних міст України та світу. Найбільше фотографій надійшло з Києва, Львова, Луцька та Одеси.

Нагадаємо, частина українського суспільства вже кілька днів виходить на вулиці із протестами. Люди вимагають звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.