В Киеве и Львове люди в четвертый раз вышли на протесты против закона о НАБУ

25 июля украинцы продолжили митинговать против скандального закона 12414. Люди собрались с плакатами в центре ряда городов, в частности, Киеве, Львове, Житомире, Одессе, Луцке, Днепре.

Так, около трех сотен человек снова собрались на площади возле театра Франко в Киеве. Участники акции анонсируют масштабный митинг 30-го июля – за день до принятия нового законопроекта, поданного президентом Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Как проходит четвертый день протестов против закона 12414?

В комментарии Общественному один из участников акции – Борис – сказал, что важно, чтобы ограничения НАБУ и САП, против которых вышли люди, отменили. По его словам, власть должна учесть мнение народа и партнеров из Европы.

Людмила, которая тоже пришла на митинг возле театра, рассказала, что в акции участвует уже третий раз. Говорит, что надо поддерживать темп протеста, чтобы в "президента не исчез пыл на изменения".

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Тем временем сотни людей собрались возле памятника Шевченко во Львове. Акция началась в 19:30. Участники принесли плакаты с надписями "Я стою за независимость НАБУ и САП", "Коррупция – убийца будущего", "STOP коррупции" и другие.

Четвертый день продолжается митинг во Львове / Фото Суспільне

Участник протеста Андрей Полянский заявил, что протесты будут продолжаться, пока Верховная Рада не проголосует за новый законопроект, который отменяет ликвидацию независимости НАБУ и САП.

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