Украина и НАТО поддержат: Арестович назвал лучшее место для бунта россиян

После объявления мобилизации в россии люди вышли на немногочисленные акции протеста – их сразу же задерживали силовики. Вероятно, что идеальным местом для бунтов россиян является украинский Крым.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что там можно опереться на местных, а также на поддержку НАТО в виде флота и авиации.

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Почему Крым является лучшим местом для бунта россиян

Арестович считает, что именно украинский Крым является идеальным местом для того, чтобы россияне восстали против кремлевских властей.

Там можно опереться на местных. Они думают, что мы их записали в 2014 году в предатели. Поэтому у них есть прекрасный шанс доказать свою верность Украине, взбунтовавшись,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Он отметил, что на полуострове есть крымские татары, у которых есть шанс взбунтоваться. А там уже и Турция будет смотреть. К тому же оборонять перешеек и городов гораздо легче, чем, например, Пермскую губернию, открытую со всех сторон.

Теоретически я могу посоветовать всем желающим реально протестовать ехать в Крым и делать это там,

– заявил Арестович.

Советник главы Офиса Президента добавил, что генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что, если вдруг что-то пойдет не так, удары будут наноситься по черноморскому флоту россии, в частности, по его базам. Поэтому сразу же будет решена проблема подавления сопротивления протестующих со стороны российских военных.

Арестович объяснил, почему Крым – лучшее место для бунта россиян: смотрите видео

Там около Украины и НАТО

Арестович подчеркнул, что Крым вообще является лучшим местом для бунта россиян. Там ведь около украинские защитники и НАТО в виде флота и авиации.

Лучшего места не сыщешь. Поднимайте Крым на уши, бунтуйте. Не можешь бежать в Монголию или Финляндию, поезжай в Крым,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Кстати, он отметил, что несколько странно, что россияне пытаются бежать в Финляндию, поскольку эта страна стремится вступить в НАТО, которым россиян так пугает путин.

Протесты в россии против мобилизации: что известно

Население россии, похоже, не приняло решение владимира путина объявить частичную мобилизацию. После заявления о частичной мобилизации в россии анонсировали всенародную акцию протеста.

Только перспектива попасть в ад войны в Украине, которую развязал кремль, заставила россиян начать выходить на протесты. Однако россия не меняет привычек и жестко подавляет все попытки выразить недовольство.

Россияне не реагировали на массовые убийства и пытки в Украине. Однако намек на протесты у них появился, когда путин объявил частичную мобилизацию. 22 сентября Владимир Зеленский опубликовал традиционное видео, в котором обратился к россиянам.

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